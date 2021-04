"Ella tuvo mucho que ver en mi vida", Jimena Barón habló de la relación de Gianinna y Daniel Osvaldo

viernes, 9 de abril de 2021 13:24

Esta semana, y después de muchos rumores, Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo confirmaron que están encaminados en una relación. Las idas y vueltas comenzaron hace unos meses pero el último fin de semana largo quedó todo confirmado cuando realizaron una gira por Junín de los Andes, San Martín de los Andes y Villa La Angostura. Allí ella se fotografiaron juntos, y desde entonces comenzaron a publicar fotos y posteos de amor en sus redes sociales.

Ante este escenario, Jimena Barón rompió el silencio y se refirió a su relación con el padre de su único hijo y qué le parece la pareja que hace con quien fue su amiga.

"No me voy a meter, porque hoy ella no tiene nada que ver conmigo. Daniel es el papá de mi hijo para toda la vida y Gianinna tuvo mucho que ver en mi vida pero hoy no tiene sentido que me meta. No estoy más con Daniel, más que siendo la mamá de uno de sus cuatro hijos", justificó la "cobra" en Los Ángeles de la Mañana, LAM, (El Trece).

Luego señaló que "no corresponde lo que pueda sentir y no lo haría publico, queda para mi o por mi gente intima", puntualizó tratando de ser muy recatada en sus palabras, aunque se mostró muy dubitativa. Además aclaró que "con Dalma sí tengo relaciones, la amo, la quiero muchísimo".

Por otro lado, confesó que está "intentando" entender por qué se fue a convivir con Daniel Osvaldo durante la cuarentena pasada y que eso lo deja en manos de su psicóloga. "No lo entiendo muy bien, sí justifico sobre la maldita pandemia. Agradezco a mi carrera que tengo un departamento pero es muy pequeño y me pareció que su casa es grande, tiene la huerta", detalló.

"En ese momento yo me sentía más canchera, ya estuve en esa casa y no fue un 'enganche' en el que me replanteé cosas pero sí me volvieron un millón de recuerdos y cuando a uno alguien te trae buenos recuerdos, te encandilas. Las mujeres me entenderán,

ves a tu hijo y decis 'mirá lo que podría ser' con él", subrayó Jimena Barón sobre Daniel Osvaldo.

Además subrayó que él fue su "único trastabille" y aclaró que "nunca" volvió con un ex, fuera del ex futbolista de Boca. "Cuando uno tiene un hijo, las cosas cambian. Mi hijo el único vinculo que tendré para toda la vida con él", finalizó.