¡Para matarse de risa! Alex Caniggia presentó sus alfajores y llovieron los memes

viernes, 9 de abril de 2021 00:00

Alex Caniggia es uno de los concursantes favoritos de Masterchef Celebrity (Telefe). Todo lo que hace o dice se convierte en material de comentario de los seguidores del certamen de cocina. Por eso cuando el pasado martes pegó el gran faltazo a la competencia, las redes sociales "estallaron" preguntando las razones y pidiendo por su presencia.

Aquel día faltó por un problema de visión, presunta conjuntivitis, y debió cuidarse por unas horas. Eso lo mandó directamente a la gala de "los peores" de este jueves y nuevamente su nombre se convirtió en material de comentarios en Twitter. Es que debió hacer un alfajor patagónico pero por no respetar la receta, el resultado fue el menos esperado.

La masa no se le logró hacer y cuando la llevó al horno terminó en un material chicloso. Al momento de armar el alfajor, tampoco le salió la cobertura y como resultado quedó con forma de tabletas que al paladar generaron un gran rechazo.

Se comparó con Messi y Cristiano Ronaldo, pero no estuvo ni cerca de ellos uD83DuDE30 @alexcaniggia, fiel a su estilo, se negó a seguir la receta y sus alfajores son el fiel reflejo de eso: un desastre uD83EuDD2F #MasterchefArgentina pic.twitter.com/9iITulcoSB — MasterChef Argentina (@MasterChefAR) April 9, 2021

Ante el jurado, reconoció que sus alfajores no eran buenos e incluso recomendó a los miembros del jurado que no los comieran. Para ponerle un toque de gracia, se comparó con Messi y Ronaldo: "los grandes pueden fallar, Ronaldo erra penales, Messi perdió el mundial y Hamilton puede chocar". Sin embargo, la crítica del tribunal no tardó en llegar y le criticó el producto que hizo.

Finalmente, él mismo decidió buscar el delantal negro, sin que se lo diga el jurado, reconociendo que lo que hizo estuvo muy mal. "Me lo banco, no soy cagón, se que no fue mi día y voy a buscar mi delantal", expresó.

Tras este hecho, los memes en las redes sociales se multiplicaron en burla por "el desastre" que hizo.

