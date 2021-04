"Está llena de moretones": el comentario alarmante de la mamá de Karina "La Princesita"

miércoles, 7 de abril de 2021 12:53

Karina "La Princesita" siempre se mostró orgullosa de la historia de vida de su mamá, que pudo salir adelante tras un violento pasado familiar con el padre de la cantante e incluso, antes, cuando era pequeña.

Invitada a "Los ángeles de la mañana", la mujer confesó con dolor a Ángel de Brito: "Mi papá nunca me llamo “hija". Quiero contar mi historia de violencia sufrida para que nadie pase por lo mismo". Describió, además, escalofriantes situaciones a las que estuvo expuesta ella y sus hijos: "el papá de Karina me apuntaba con un revólver en la cabeza delante de los chicos. Le preguntaba a los chicos “¿la mato o no la mato?".

Al intentar escribir una nueva historia, Mónica dijo que "pase hambre para poder alimentar a mis hijos pero no me arrepiento de haber hecho lo mejor que pude con ellos y de acompañar a Karina en su carrera".

Acerca de su hija, destacó que hoy por hoy "Kari tiene su lado fuerte pero es muy frágil. Ahora... está llena de moretones de tanto ensayar", expresó acerca del nuevo proyecto que encara en ShowMatch La Academia.

Sobre el lado amoroso de su hija, acotó que "sabía que a Karina le podían inventar romance con Maradona" y que" al Kun (Agüero) yo lo consideraba un hijo".

ShowMatch La Academia, internacional

Comenzó la cuenta regresiva para el regreso a la pantalla de El Trece de Marcelo Tinelli y a medida que pasan los días se van sumando novedades de lo que será el certamen que conjugará música, baile y actuación, entre otras disciplinas.

ShowMatch La Academia estaría comenzando el 26 de abril o 2 de mayo y pondrá a escena de destacadas figuras. Así lo confirmó este lunes, Marcelo Tinelli en Los Ángeles de la Mañana, LAM, (El Trece) donde adelantó que ya confirmó su desembarco en el reality una figura de renombre internacional y que es muy querido.

Entre las figuras que ya están confirmados figuran Karina "la Princesita", Viviana Saccone, Cachete Sierra, Ángela Leiva, Florencia Vigna, Julieta Nair Calvo, Ulises Bueno, Débora Plager, Rocio Marengo, Luciana Salazar, el Polaco, Lizardo Ponce y Barby Franco, entre otros.

"Además se incorpora Cucho (Gustavo Daniel Parisi) de los Auténticos Decadentes. Está con un montón de ideas y estoy contento que pueda participar de la Academia", adelantó Tinelli después de que Ángel de Britos había instalado el enigmático lanzando pistas de quién era.

“Es un músico que amo mucho, compartí el comienzo de Ritmo de la noche y Videomatch. Él está enloquecido por bailar”, agregó Marcelo.

Por otro lado, adelantó que se viene una parodia de Masterchef Celebrity, Politichef, en la que habrá imitadores de 15 políticos de la Argentina, entre ellos Alberto Fernández, Cristina y Máximo Kirchner, Maurico Macri, Ginés González Garcia, Sergio Massa, Patricia Bullrich, Sergio Berni, Axel kicillof, Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli.

“Cocinan los políticos y tres chefs van a aprobar los platos. Tendrá un tono de humor y cada semana se va uno por voto telefónico. En la Academia deciden los jurados. En el reality elige el público”, explicó Tinelli.