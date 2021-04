¡Fea la actitud! Karol G aseguró que Shakira la rechazó

miércoles, 7 de abril de 2021 00:36

La afamada y talentosa colombiana Karol G, quien actuará en el escenario de los Latin American Music Awards 2021, sigue arrasando con su nuevo álbum “KG0516”, incluso, el estreno fue tan triunfante que el mismo Spotify lo nombró como la producción más exitosa de una artista de habla hispana en la plataforma de streaming a nivel mundial.

Y es que, no podemos negar que se trata de una producción discográfica sublime, pues como sabemos KG0516 cuenta con colaboraciones de la mano de las más grandes estrellas de la música, tales como Ivy Queen, Camilo y Nicky Jam.

Cabe mencionar que este material discográfico marca un antes y un después en la carrera de la colombiana, ya que incluye su primer single en inglés titulado “Beautiful Boy” en conjunto con el rapero Ludacris y una joven tiktoker.

Por si fuera poco, la interprete, tenía muy bueno planes para este álbum en específico, sin embargo, o todo salió como esperaba, pues recientemente en una entrevista afirmó que había pensado en invitar a Shakira a formar parte de esta producción, pero, la barranquillera no aceptó la invitación.

Así es, por más increíble que parezca, fue la propia Karol G quien reveló que contactó a su compatriota para que participara en uno de los temas de su nueva producción discográfica, desafortunadamente la respuesta fue negativa, pero esto no detuvo a la reguetonera, pues ella continuó con su creación de entretenimiento musical para sus fans.

De esta manera fue que la intérprete del género urbano lo comentó: "En algún momento toqué la puerta, digamos que hace un año busqué la oportunidad de grabar con Shakira, no se dio en ese momento", confesó durante una rueda de prensa.

Sin embargo, la intérprete de “Bichota” no descarta la posibilidad de volver a buscar a la afamada y talentosa Shakira para que considere fusionar sus voces en una canción, que sabemos, sería completamente un éxito mundial.

"Vamos ver qué pasa, no digo que no, tampoco digo que sí, va a ser parte de lo que nos depare el futuro. Si llega una canción que en mi opinión sea para Shakira, tocaré la puerta de nuevo, si no se da, como quiera mi respeto y admiración son infinitos, porque además de que es una gran mujer en el mundo, es de mi país, representa mi casa, nos enseñó que sí era posible todo", continuó.

Estas declaraciones llegan después de que, a través de un Facebook Live, Karol G revelo que Shakira y Jennifer Lopez son sus más grandes inspiraciones en el ámbito musical, pues considera que ambas han hecho de sus carreras un gran ejemplo para varias generaciones.

Muy emocionada, contando a la audiencia todo lo que sentía por ambas estrellas mundiales, lo dijo de esta manera: "¡Estamos hablando de Shakira y J. Lo! Yo creo que para hablar de estar al nivel de ellas me falta mucho, pero muchísimo por hacer. O sea, son artistas que han marcado a miles de personas, que han hecho cosas mundiales, que tienen canciones para películas y miles de cosas más. Estoy en el camino, pero para alcanzar a semejantes leyendas me falta un montón”.

Fuente: Show