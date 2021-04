Pampita, molesta: "no me interesa la política en lo más mínimo"

martes, 20 de abril de 2021 12:43

Pampita cursa su sexto mes de embarazo y en medio de uno de los momentos más felices de su vida, ya se prepara para su gran debut como jurado de "La Academia", que comenzará en unos días por ElTrece, donde compartirá el estrado junto a Hernán Piquín, Jimena Barón y Ángel de Brito.

Sin embargo y frente a todos sus compromisos, la modelo no deja de lado su rol de ciudadana y en los últimos días se mostró bastante molesta con la decisión de suspensión de clases en el AMBA, medidas tomadas por el Gobierno Nacional para frenar la segunda ola de coronavirus, y que posteriormente tuvo un revés en Capital Federal.

La educación es un tema crítico en una emergencia! los riesgos de contagio con la presencialidad escolar son muy bajos en comparación con las pérdidas que genera la suspensión de clases presenciales en términos de aprendizajes, oportunidades de empleo futuro y justicia social. — Pampita Ardohain (@pampitaoficial) April 15, 2021

Al menos de 450 mil vacunas fueron destinadas para los docentes! Y suspenden las clases presenciales? — Pampita Ardohain (@pampitaoficial) April 15, 2021

“¡Alumnos de primaria podrían perder hasta el 70 por ciento del aprendizaje! ¡Las clases virtuales producen un deterioro en la salud física y emocional de los estudiantes!”, agregó.

En este marco, desde LAM, le preguntaron sobre el tema en medio de un móvil en los estudios de la nueva propuesta de Marcelo Tinelli, y la empresaria aclaró que "yo no estaba hablando de mi situación ni la de mis hijos, estaba hablando de la Argentina que quiero que les quede a mis hijos, una Argentina donde la gente esté educada, donde tengan trabajo, donde tengan cierta formación mínimamente de primario y secundario".

En este contexto, dijo además que "mis hijos tiene dispositivos móviles, internet, un plato de comida, no es la realidad del 60% de los argentinos". Desde el móvil le señalaron que había sido José María Listortti quien habló de Pampita por haber realizado el Baby Shower de su beba.

"No importa (...) la verdad es que está permitido como todos saben, pero ya no le quiero dar más importancia a esos comentarios. Como dije en su momento, hablé desde un lugar de ciudadana, desde un lugar de la esperanza que tengo para mi país. No estoy en contra de este Gobierno ni del anterior, ni de ninguno y no me interesa la política en lo más mínimo", finalizó.