"Mi vida yo", Paula Cháves mostró lo que hizo para relajar a Filipa

No es la primera vez que Paula Cháves muestra diferentes estrategias de crianza con sus hijos Olivia, Baltazar y Filipa, ya que la modelo está siempre atenta a lo que es la maternidad desde diferentes métodos.

Habiendo logrado sobre Filipa que con el método BLW coma solita, luego continuó con el trabajo de enseñarle a dormir en horarios pautados. Ahora recurrió a una técnica propia, para calmarla en un momento difícil.

Lo hizo a través de un video en el que se ve a la beba con mucha energía y sin ganas de ir a dormir. Fue en ese momento que la actriz decidió ponerle una melodía especial y fue nada menos que la que la bebé escuchó por primera vez cuando llegó al mundo.

"Mi vida yo... Poniendo la música del trabajo de parto para que se relaje y duerma", escribió Paula, aunque al parecer sin resultados inmediatos, ya que Fili siguió jugando.

Con un nudo en la garganta, Paula Chaves reveló qué la une a Soledad Pastorutti

Paula Chaves estuvo nuevamente co-conduciendo "La Peña de Morfi" en Telefe, haciéndole el aguante a Gerardo Rozín que está tratándose por un problema cardíaco y hubo lugar para la emoción. Es que Soledad Pastorutti, artista y también invitada a conducir, tuvo un segmento musical en el que se lució.

En ese momento, vino una confesión. "Hay una canción tuya que me ayudó en un momento muy triste, frágil de mi vida. Mi papá se había quedado sin trabajo y nosotros íbamos al colegio. Nos fuimos a vivir a Lobos. Recién escuchándote se me movió adentro mío y lo expreso porque puede que me emocione y demás. Cómo una canción te transporta a un momento. Fue muy difícil y allí estabas vos con tu música con la canción El Bahiano. Quiero agradecerte lo que significó tu música para mí. Yo voy a llorar, quiero avisar", afirmó Paula.

"Se viene uno nuevo": Marcelo Tinelli y Guillermina Valdes agrandan la familia

Soledad no pudo más que regalarle un fragmento de su canción, uno de sus tantos éxitos y la modelo se emocionó. "Gracias Sole", le reiteró y la Gringa de Santa Fe le resaltó: "lo importante es que salieron adelante".