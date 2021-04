El increíble cambio de Darío Barassi: se animó a ser una odalisca en un video y la rompió

martes, 20 de abril de 2021 00:00

Hay cambios y cambios. Darío Barassi sin dudas sabe cómo llegar a su público y hacerlo reír. Esta vez lo hizo con un montaje que es tan perfecto que no se nota la diferencia entre realidad y simulación.

Este lunes, el conductor de "100 Argentinos Dicen" subió un video realizado con la Reface App. Allí su rostro aparece montado en el cuerpo de diferentes odaliscas luciendo atuendos propios para los bailes árabes. A su vez los movimientos de cadera se van conjugando con la mirada seductora del sanjuanino que en ningún momento pierde la línea de la animación.

El videoo fue compartido en la noche de este lunes y en 4 horas sumó más de 482 mil reproducciones y miles de comentarios en los que el buen humor y la gracia se apodera de los seguidores.

Darío Barassi no le teme a nada y menos en su programa "100 argentinos dicen", que se emite en las tardes de El Trece. Por eso, el lunes pasado se animó a hacer sentadillas con una participante, tras la respuesta a la consigna de "Qué odiás pagar".

Sebastián eligió "Estacionamiento" y como fue la última opción, tuvo chance Bárbara. Ante el pedido del sanjuanino de que remonte el juego, le propuso: "¿qué necesitás? Agua, algo...". "Unas sentadillas voy a hacer".

Barassi confesó "hacelos vos sola. Yo llego a hacer eso y parto el pantalón al medio. A ver hasta dónde llego. ¡Gisela prepará el pantalón. ¿Tenés un auxilio?".

¡Y se animó" Hizo 10 sentadillas con Barby y exclamó: "un aplauso para la marca de los trajes. Aguantó". El tema no quedó allí: "igual el slip con toalla se me acaban de romper. Sí, los uso así. Los tengo con la toallita adelante; me los dio mi abuelo en su tumba".

¡Epa! No te pierdas el video: