Carla Peterson "rompió" el domingo con su nuevo look

domingo, 18 de abril de 2021 11:21

Carla Peterson es conocida por su buen humor y sorprende a sus seguidores en redes sociales con sus ocurrencias. Este domingo no fue la excepción ya que el amanecer la encontró "revolucionada".

"Buen día. Pasé por acá para compartir este look. No es una peluca, el problema es que no me seque el pelo antes de dormir. Ojalá los problemas fueran siempre estos. @halonghomewear que tengan un lindo domingo", remarcó la actriz. Su cabello corto sufrió un "ataque de frizz" furioso y ella, no pudo más que poner cara de desconcierto.

Más que sonrisas, su look desató halagos entre sus amigas. Nancy Dupláa ("diosa!"), Julieta Díaz ("Linda!") y China Suárez ("Beba") dejaron sus comentarios mientras que sus seguidores compartieron "experiencias parecidas" con sus peinados y hasta le buscaron parecidos con otros famosos.

"Volví"

La actriz Carla Peterson no duda en transformarse para encarnar personajes de ficción y esta vez, para un proyecto dirigido por Ana Katz decidió cortarse el pelo y teñirse de pelirrojo.

Hace poco terminó con las grabaciones y expresó en Instagram: "trabajar con vos @anina_katz y ese equipazo de geniales que armaste fue superador. Gracias a cada una de las personas con las que trabajamos estos 4 meses. Con tanta responsabilidad, inteligencia, alegría y amor . Que la ficción nos vuelva a dar la oportunidad de compartir momentos mágicos. Y sino sabemos que Bailamos y bailamos y en la pista nos encontramos. Final feliz".

Este jueves, sorprendió nuevamente tras pasar por la peluquería y renovarse o mejor dicho, regresar: "Hola! Volví! Gracias a tí @sergiolamensaok, te quiero infinito, gracias por ayudarme en mi trabajo siempre y @sermaximiliano tus colores son maravillosos!!!".