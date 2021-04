Luis Ventura reveló que se le murió un hijo hace unos años: "uno va descubriendo la vida a cada instante"

domingo, 18 de abril de 2021 00:59

Una fuerte revelación hizo Luis Ventura en Podemos Hablar, PH, (Telefe). El conductor televisivo confesó que un hijo murió antes de nacer allá por 2014.

El hecho sucedió en medio del escándalo que lo sacudió cuando contó en Intrusos que el embarazo que cursaba Fabiana Liuzzi era producto de un affaire extramatrimonial con la exvedette. Producto de esa relación, a los pocos meses nació Antonio, que hoy cuenta con seis años de edad.

“Los hijos no siempre vienen bien”, comenzó expresando Ventura confesando también que su primer matrimonio se disolvió tras experimentar tres embarazos fallidos. Además de que hijo Nahuel nació prematuro con un soplo en el corazón.

"Fui injustamente castigado porque los que contaron la historia lo hicieron de manera incorrecta. Contaron la parte de la historia que era sacarme del ruedo, correrme, porque era una piedra en el camino para mucha gente que no me quería”, comenzó explicando Ventura sobre el escándalo del 2014 cuando Fabiana estaba embarazada de Antoñito, que a su vez venía con un hermano mellizo.

“Y nace Antoñito, pero no venía solo. Antoñito venía con un mellizo y ese mellizo se pierde. Antoñito supera esas barreras, nace como un chico prematuro”, explicó Luis y agregó: “y como padre, hoy, tengo que asumir de qué manera uno va descubriendo la vida a cada instante, donde tengo que asistir a terapias de estimulación, a foniatras y cosas para compensar lo que el vientre no le dio. Al nacer de manera tan temprana, él no recibió todos el nutriente y la neurología que tendría que tener su cuerpito”.

La salud de Antonio

"Es la vida que nos designa Dios y es lo que me tocó adentro de la mochila". Con esas palabras, Luis Ventura se refirió a principios de marzo pasado a lo que le toca atravesar con su hijo menor, Antonio. El niño de 6 años de edad había sido internado por problemas neurológicos a raíz de una complicación que tiene en su cerebro por haber nacido prematuro.

“No es algo grave. Estamos en presencia de un chico de maduración prematura, seismesino, todo eso lo convierte en un ser especial. Esto trasciende porque a mí me agarra un llamado de la mamá, en pleno aire, diciendo que lo iban a internar”, comenzó contando Ventura en Los Ángeles de la Mañana, LAM.

El periodista mandó un audio a Pía Shaw en el que explicó que su hijo tiene "un cerebro que genera mucha electricidad" y producto de esto, el niño sufre crisis. Eso es lo que se está tratando de controlar. “Tiene un gran poder físico, pero el cerebro ordena y empodera todo lo que es su organismo”, agregó.

Para poder mejorar su estado de salud y controlar ese estado, el niño se está sometiendo al cuarto estudio médico y con grandes profesionales de la salud. "Se le va a hacer todo una serie de exámenes para ver cómo se encuentra. Porque muchas veces las descargas eléctricas de su cerebro son muy fuertes y eso lo lleva a potenciar una hiperquinesia, lo acelera, lo hace muchas veces lastimarse su propio cuerpo”, detalló.

Entre los especialistas que lo están tratando se encuentra el neurólogo Facundo Manes y otros que forman parte de reconocidas instituciones como Ineco y el Fleni. “Es la vida que nos toca vivir, es la vida que nos designa Dios y es lo que me tocó adentro de la mochila. Así que estamos encarándolo, tratando de salir adelante, anoche lo dejé dormidito y estaba mucho más calmado y controlado”, lamentó Ventura aclarando que ésta no es la primera vez que su hijo debe ser internado por complicaciones en su cuadro de salud, suele pasarle 3 veces al año.