Fede Bal: "cuando mamá se quedó embarazada, mi papá se cuestionaba si era de él"

domingo, 18 de abril de 2021 00:00

Fede Bal surgió en los medios como el galán que conquistaba a las famosas más lindas de Argentina, entre ellas Barbie Vélez y Laurita Fernández. Pero en el último año su vida dio un giro y el actor asegura llevar una vida mucho más tranquila.

A fines de diciembre del 2019 falleció su papá, Santiago Bal. A mediados del 2020 y en plena pandemia lo diagnosticaron con cáncer de intestino. 130 días después anunció que se había curado. A mediados de enero su mamá Carmen Barbieri se contagia de coronavirus mientras grababa las promos de MasterChef. Estuvo en coma farmacológico, logró salir y ahora es una de las participantes del reality.

Todo eso ocurrió en su vida e invitado al programa de Andy Kusnetzoff contó cómo vive la posibilidad de ser padre. "Alguna vez en mi vida estuve en pareja y se habló la idea. Tengo gente en el freezer. Tuve cáncer en el intestino, me curé por pastillas de quimioterapia y sesiones de radioterapia. En los hombres, la radioterapia, cuando te aplican esos rayos en la zona genital uno puede correr el riesgo de quedar estéril. Entonces antes de someterme a un tratamiento tan invasivo congelé esperma. Me curé sin siquiera operarme. Uno se somete a eso en búsqueda de la sanación, dejando en el camino un posible caso de esterilidad", explicó Fede.

Aunque asegura que por ahora no está en los planes, decidió no cerrar las puertas de cara al futuro. "Es por si el día de mañana nace algo en mí. No soy una persona que crea que me complementa tener un hijo. Hoy no es mi deseo, pero si el día de mañana estoy con una mujer que lo necesita o que le gustaría, tal vez, a mí se me despierta".

Finalmente, recordó una divertida anécdota de sus padres cuando lo concibieron. "Hay muchas chances de que pueda hacerlo naturalmente porque a mi viejo le pasó lo mismo que a mí a los 50. Cuando mamá se quedó embarazada, mi papá se cuestionaba si era de él, porque le habían dicho lo mismo que a mí. Mi mamá se ofendió, charlaron y lo solucionaron. Igualmente, más calco de mi viejo no hay. Por eso sé que tengo chances de ser papá naturalmente, pero los médicos te abren el paraguas por la invasión en la zona", concluyó.