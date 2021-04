Carmen Barbieri reveló el problema que tuvo en su primera noche en Masterchef

martes, 13 de abril de 2021 12:35

Carmen Barbieri tuvo su gran debut este lunes en Masterchef Celebrity 2, competencia a la que se incorporó después de superar un crítico cuadro de coronavirus, y que no le permitió estar desde el inicio del reality.

Aplaudida por todos y ayudada por sus compañeras, la productora de espectáculos pasó la primera prueba que el jurado le puso, cocinar con vegetales de otoño, y aunque no supo conquistar sus paladares, recibió su delantal gris que la llevará al jueves de última chance en un intento por salvarse de la gala de eliminación.

En este contexto, Fede Bal, su hijo, la siguió para un mano a mano después de que se apagaron las cámaras, y Carmen contó cómo vivió la noche y cuál fue el principal problema que tuvo. "Oficialmente es la primera nota que le voy a hacer a mi madre", contó Fede.

"Uno quiere llegar con el plato... no encontré el plato grande", sostuvo Carmen, preocupada por lo que fue su performance. "Están allá mamá, hay todo un bazar. La carne que hiciste hoy era para un palto de madera, ¿por qué le pusiste un chucrut enorme? Es más carne, más proteína y un poquito de chucrut", le recomendó Fede, ya experto en las exigencias de Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

"Si es por él, ya me tengo que ir a mi casa (...) Estoy desorientada, (sus compañeras) me ayudaron porque pesaba mucho la carne y no tengo fuerza en los brazos. Son geniales compañeros, estoy muy feliz acá", señaló Carmen en respuesta de su hijo.

En este sentido, agregó que aún no conoce el estudio y dónde están las cosas, y que sus compañeros le llevan ventaja sobre eso. Mirá el video: