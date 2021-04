Ángel de Brito faltó a LAM y está aislado

martes, 13 de abril de 2021 09:53

Este martes LAM comenzó bajo la conducción de la panelista Pía Shaw y la falta de Ángel de Brito en el piso inmediatamente provocó dudas que se volcaron en redes sociales, por parte de los televidentes. Minutos antes de comenzar el programa, el conductor usó su cuenta de Instagram para contar qué pasó.

El cambio es momentáneo y se da en medio de un nuevo horario ya que a partir de esta semana el programa pasó a emitirse a las 9:30 horas, por la nueva propuesta de Mariana Fabbiani. Fue en el segundo día del cambio, que Brito ya no estuvo y la panelista con experiencia en la conducción, se hizo cargo.

"Buenas, me voy a aislar preventivamente. Estuve anoche con alguien que hoy tiene algunos síntomas compatibles. Yo me siento perfecto por ahora, me hisopé ayer casualmente y el resultado fue negativo", señaló De Brito, ante el temor y la posibilidad de un contagio de coronavirus.

En el piso de LAM, resaltaron su actitud de responsabilidad ya que el conductor decidió por cortar una posible cadena de contagios hasta tanto se hisope nuevamente. Hasta el momento no se sabe cuánto tiempo más estará aislado pero sin dudas podría volver cuando la persona con quien estuvo tenga su resultado, o el de él mismo.

Para respaldar sus dichos, Ángel también compartió el resultado que obtuvo el lunes por la mañana, cuando se hisopó, y el cual le permitió continuar trabajando ya que fue negativo.