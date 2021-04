La Chepi expuso el mensaje de una mamá del colegio: "impresentable de mier..."

martes, 13 de abril de 2021 10:23

Dani La Chepi la rompe como cocinera en Masterchef Celebrity 2, donde ya se encuentra en medio de los 9 mejores participantes de la competencia, debido a que en las diferentes galas supo mostrar sus habilidades culinarias, sobre todo en la pastelería. Su éxito hizo que sea invitada a diferentes programas de televisión, y este lunes, después de mostrar que se hisopó para asistir a Cortá por Lozano, recibió una catarata de preguntas que tuvo que salir a responder.

Sin embargo eso no fue todo, ya que ese mismo día se supo que Dady Brieva y su esposa Mariela Anchipi, se contagiaron de coronavirus, y el caso lejano a la influencer, también la tocó. Según mostró "La Chepi", en Intrusos confirmaron que era ella la que había dado positivo en coronavirus y esa información la vio una mamá del colegio de su hija que no dudó en enviarle un mensaje.

Detrás de cámara, en Cortá por Lozano, "La Chepi" hizo un video con un productor y le preguntó "¿Cómo es la historia? ¿Qué están haciendo ahora". "Se confundieron, es La Chipi", aseguró el hombre. Indignada por el furcio, Daniela agregó con ironía que "qué bueno que chequean antes de poner las cosas porque tengo una familia yo, y una nena en el colegio, gracias".

A raíz de esa información y entre las consultas que recibió, Dani volvió a aparecer en sus redes sociales para contar lo que realmente pasó, aunque no dejó pasar el mensaje de una mamá del colegio de Isabella, y hasta lo mostró en sus Instagram Stories.

"Debido a esta información mal dada y no chequeada, una madre que se ve que lleva a sus hijos al colegio de Isa, me escribe.... Ay Dios mío", aseguró sin poder decir más palabra y adjuntando en la pantalla lo que la mujer le envió. "Por supuesto le contesté, le mandé la foto, le dije que era Mariela Anchipi, que es la mujer de Dady Brieva , que lamentablemente los dos se contagiaron. Se equivocaron con el nombre y bueno no, no me creyó", agregó.

Después de eso mostró que a su novio, Javier Cardone, también le aseguraron en el peaje que "tu mujer tiene Covid". "Esto no tiene límites", finalizó.