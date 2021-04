El fuerte mensaje de "La China" Suárez sobre la muerte: "cuando me llamen de allá arriba..."

martes, 13 de abril de 2021 10:55

Este martes, Eugenia "La China" Suárez inició su día de redes sociales hablando de un tema muy particular, la muerte. Lo hizo a través de sus instagram stories donde primero compartió una fuerte frase y después siguió con una seguidilla de fotos donde recordó a alguien muy especial.

Si bien la frase no la escribió ella, la compartió de una imagen y sobre el posteo dibujó un corazón. "No puedo pedirle más nada a la vida que me dio tanta felicidad. Así que cuando me llamen de allá arriba, y me digan que se terminó el recreo, está bien".

Inmediatamente debajo de a frase, La China arrobó a quien ahora es su nuevo ángel, su entrañable amiga Sofía Sarkany. Sin dudas la frase la motivó para recordar a la joven que falleció el pasado 29 de marzo a una semana de ser mamá. La diseñadora y empresaria, perdió la vida tras luchar contra el cáncer de útero, cuando estaba internada en una clínica de la Florida, en Estados Unidos.

En este marco, las fotos que compartió Eugenia muestran diferentes momentos compartidos con Sofía, sobre los cuales aclaró que la extraña.

La despedida

La China Suárez amiga de Sofía Sarkany desde hacía 10 años y las últimas semanas, su cuenta de Instagram se convirtió en el lugar donde fue exteriorizando el afecto que le tenía a ella y sin nombrarla la fue recordando y deseando fuerza.

Luego, cuando falleció Sarkany, le rindió como homenaje una serie de fotos en su historia de Instagram donde se veían los momentos compartidos. Además publicó una pluma blanca, sin sumar palabras y remontando al sentido de “Ángel”.

“Sofia, Ratón, amiga, compañera, ángel, madre, hermana, hija, nieta. Quería contarte que ahora le tengo un poco menos de miedo a la muerte, y es gracias a vos. Ya se armó un grupito de gente amada por allá arriba que estoy segura, me esperan, y es un lugar maravilloso, libre de dolor, de egoísmo, de penas. Donde vamos a poder bailar y reírnos sin límite”, publicó la China junto a un video donde se ve a la diseñadora bailando sola cargada de felicidad.

Luego agregó: “te voy a abrazar fuerte, como si el tiempo no hubiera pasado. Mi ratón, me duele mucho no tenerte en este plano, pero eso es algo que deberé trabajar y procesar yo. Amancio y Félix caminarán juntos, seguro sean muy buenos amigos, ya vas a ver. Cuando puedas pásate un ratito por acá, yo siempre te espero. No pienso recordarte de otra manera que no sea esta. Te amo".

La amistad entre la actriz y la diseñadora nació en 2011, cuando Suárez protagonizó la primera campaña publicitaria de la marca de zapatos de la familia Sarkany.