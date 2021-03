¿Qué dirá la China? Benjamín presentó a Rosa: "la regalona, mi tiburona"

miércoles, 31 de marzo de 2021 17:44

Recostado en el cesped y con ella a su lado, como sonriendo. Así luce Benjamín Vicuña en la última foto publicada en su cuenta de Instagram junto a alguien que hasta hace un tiempo le tenía mucho respeto y hoy conquistó su corazón.

Se trata de Rosa, la pitbull de la China Suárez que vive con la familia y es pura ternura. Junto a la foto que sale con la perra, el actor chileno publicó un tierno posteo en el que define qué es esa perra para él.

"Rosa, la regalona, mi tiburona", expresó en las líneas que acompañaron a la imagen y que en menos de media hora sumó más de 12 mil Me Gusta. Además él agregó un deseo: "La nueva Constitución se tiene que hacer cargo de muchos temas, incluido un cambio en el status jurídico de los animales, que han estado ajenos e invisibles en nuestra sociedad".

El amor que Eugenia China Suárez (28) siente por sus perros es muy conocido sin embargo lo que siente Benjamín no es muy difundido por él, al menos en sus redes sociales. En el caso de la China, sus mascotas son protagonistas de sus posteos en su cuenta de Instagram y eso se debe al amor que les tiene desde chiquita.

"Mato por mis perros, tengo cinco y me fascinan. Son todo para mí. Tengo a Antígona, a Rosa y a Kate y moss. Íbamos a quedarnos con una sola porque la otra ya tenía adoptante, pero la chica se echó para atrás y como me dio pena nos trajimos a las dos. Son tremendas, son escapistas, parecen cruza de mono", dijo entre risas hace un año la China a Jorge Lanata en Hora 25 por TN.

"Aunque ama a todas sus mascotas, la rubia no tuvo reparos en decir que Apolo es su debilidad. "Tiene ocho años, es un bulldog francés. Lo amo, tengo locura con él, es lejos mi preferido, espero que los otros cuatro no me estén viendo", lanzó sin problemas confesando que este perro si generó resistencia en Benjamín, al principio de la relación.

"Benja le tenía miedo porque Apolo roncaba y él pensaba que le estaba gruñiendo y que lo iba a morder. Y yo le contestaba: 'En el peor de los casos de que te muerda, ¿qué te puede hacer esta morcilla con patas?' Ahora pasó de no quererlos a mirar tele con los cinco perros encima. Es espectacular, le trasladé el amor que yo les tengo", finalizó.