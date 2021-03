Carolina Prat, sobre la pérdida de su hermana: "me dijo que se iba a morir y no pude ir a abrazarla"

miércoles, 31 de marzo de 2021 15:15

Visiblemente afectada por el duelo, la periodista y modelo Carolina Prat estuvo en LAM y habló de la muerte de su hermana Natalia, víctima de un raro cáncer que al manifestarse demostró que no tenía cura.

Ángel De Brito señaló que Natalia notó que orinaba oscuro, uno de los primeros síntomas. "En plena pandemia, esto fue en marzo, empieza a tener orina muy oscura. Mi hermana era de hacerse todos los chequeos habidos y por haber. Era muy prolija y se hacía todo. Quería ir a una guardia para saber si era una infección urinaria o a lo sumo cálculos en la vesícula. Ella estaba muy bien, perfecta y había engordado varios kilos. Estaba haciendo gimnasia incluso", agregó Carolina, esposa del conductor Guillermo Andino.

"Cuando le habilitan el permiso, en ese momento, que tardó 15 días, entra en una guardia pensando en un diagnóstico y que entraba y salía. Pero ahí quedó internada de urgencia. Parece que los médicos empezaron a ver el estudio de sangre, de orina que tenían malos resultados", detalló.

Carolina manifestó que "empezaron a sospechar que había algo en el higado y tenían razón. El primer tumor secundario estaba en el hígado y había otra masa, otro tumor, en la parte biliar. Pero no encontraban el tumor primario. El cáncer que después le descubren en el Fleming es que el tumor originario fue de mama que se reabsorbió solo. Es bueno contarle a las mujeres porque esto es muy difícil de encontrar. Una aguja en un pajar. Tenía una mamografía perfecta de 4 meses atrás".

Los tumores que tenía eran metástasis del tumor primario, ese cáncer de mama que se "reabsorbió". Carolina, con entereza, recordó que "me llamó y me dijo: "estoy toda tomada; sé que me voy a morir". Ella era una paciente que quería que le dijeran todo; no querían que le mientan. Hablaba hasta con términos médicos. Quería ir a abrazarla; tirarme de cabeza y no podía ir, por los controles de la pandemia. En ese momento nos pidió que no le dijéramos a mi mamá; sólo sabíamos Guille, su pareja y yo".

"Perdí a mi hermana en 11 meses, rapidísimo. Fueron 11 meses que los sentí como una eternidad. Ver el deterioro de una persona que amás es tremendo. Era algo que yo no quería pasar", sentenció.

Desgarrador

Notoriamente compungido. Así se expresó Guillermo Andino al momento de expresar lo que siente en este momento con su mujer Carolina Prat. Ambos atraviesan un difícil momento tras la muerte de Natalia Prat a los 43 años de edad.

La hermana de Carolina y cuñada de Guillermo falleció tras luchar contra el cáncer que empezó en una mama y se hizo metástasis. En el inicio de su programa Es por ahí (América), él no pudo contener las lágrimas y contó el duro momento que vive.

“El viernes por la noche falleció mi cuñada Natalia. Tenía 43 años y todas las ganas de vivir, sin embargo no pudo pelearle al cáncer. Un cáncer que comenzó en una mama, le hizo metástasis en el hígado y no hubo medicina ni milagro que pudiera”, comenzó expresando Guillermo.

Luego definió a su cuñada como "la tía loca y payasa" que se caracterizaba como "divertida" e "histriónica". Además recordó que ella "hacía los los títeres" y "hablaba con los hijos de cada una de sus problemáticas”.

“Peleó mucho por tener sus propios hijos, pero lamentablemente no pudo lograrlo. Quiero decirles que fue una leona durante un año peleándola. En el Instituto del Diagnostico primero, después en el Instituto Fleming a cuyos profesionales agradecemos”, agregó.

Natalia Prat murió el fin de semana en la casa de su pareja Hernán que la "acompañó hasta el último momento". A su lado siempre estuvo su hermana, Carolina, quien la cuidó y deseó su recuperación todo el tiempo. "Es lo mejor que uno puede hacer cuando una enfermedad es irreversible”, confesó reconociendo que sabían "lo que iba a pasar, pero no cuándo".

A medida que iba avanzando en sus palabras, Guillermo no contuvo las lágrimas y lloró sin límites. "Lo que nos pasa de malo hay que ser resilientes, por eso, hoy Carolina (Prat) no podía acompañarnos porque no está bien. Queríamos hacer una mesa con gente que está atravesando esta enfermedad y que ha salido porque se puede salir. No siempre los pronósticos son malos porque hay tratamiento y si se toma a tiempo y se puede descubrir, hay esperanza de salir adelante”, destacó señalando que ahora están cuidando a su suegra en este dolor que es como su propia madre.