"Sol Pérez, no entendés nada": un ex participante de Masterchef, picante

jueves, 25 de marzo de 2021 12:23

"Noche de cine", esa fue la propuesta del miércoles en Masterchef Celebrity, donde los participantes tuvieron que adivinar emblemáticas películas para cocinar sus platos. Claudia "La Gunda" Fontán, fue la ganadora al adivinar tres de los films a los que se refería Santiago del Moro y la temática de la noche se basó en comida italiana por "El Padrino".

En medio del juego, un furcio de Sol Pérez provocó cientos de reacciones en redes sociales y los memes no tardaron en llegar. Fue cuando el conductor del reality les dio la primera pista y era "viven en una aldea mágica, sus casas son hongos". Antes de que La Gunda dijera Los Pitufos, Sol se animó a gritar: ¡Shrek! y provocó la risa de sus compañeros.

Inmediatamente, las redes sociales replicaron el error de la rubia, cuando un usuario escribió "¿Alguien sabe si Sol vio alguna película además de Shrek", y las catarata de memes no tardó en aparecer.

Sin embargo eso no fue todo ya que detrás de cámara, Sol se animó al desafío de seguir adivinando películas, junto a su compañero Gastón Dalmau, quien fue medalla de oro por su plato de peras al vino. En ese momento, Pérez admitió que nunca vio dos clásicos del cine mundial, Forrest Gump y nada menos que Titanic.

Esta última criticada por el conductor del host digital, quien le dijo que "Sol Pérez no vio Titanic. ¿Cómo puede ser? Es la base del romanticismo. La escena de la punta del barco (...) Si no viste Titanic no podés hablar del amor, y encima después quieren casarse, no te podés casar si no viste si no viste Titanic. Sol Pérez, no entendés nada".

Mirá el video: