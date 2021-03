Martita Fort reveló la relación que tenía con Ricardo: "le costaba un poco conmigo"

jueves, 25 de marzo de 2021 13:40

Este jueves, Martita Fort, la hija de Ricardo Fort, pasó por LAM y en un mano a mano con Ángel de Brito, recordó a su padre y reveló detalles de la relación que el empresario millonario mantenía con sus hijos.

"¿Lo pudiste disfrutar a tu papá?", le preguntó el periodista, a lo que la joven modelo y entusiasta respondió que sí. "Obviamente faltó tiempo, pero el poco tiempo que pude conocerlo y estar con él, lo disfruté. (...) Extraño todo, lo repentino que era todo. Después de eso (de su muerte), me aburre la rutina que tengo. Extraño el cariño que me daba", reveló la joven en un melancólico tono.

Ante sus palabras, De Brito quiso saber más de cómo era el empresario con sus hijos, nada menos que de la mano de su heredera. "¿Ricardo era cariñoso? ¿Era demostrativo?", le preguntó a la joven.

"Le costaba un poco conmigo. De por sí, él tenía el dilema, al ser gay, por ahí tenía más preferencia, afinidad, con los chicos. Estaba más tiempo con mi hermano. Pero en su momento se abrió conmigo", admitió.

"Dicen que las chicas pertenecen a los padres y los chicos pertenecen a las madres. Acá era al revés. Él me dijo de chiquita que era gay y nunca se me ocurrió cuestionarlo. Yo crecí con una cabeza muy abierta y ahora no me molesta", agregó.