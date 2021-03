"Era mejor morir de COVID que no poder cantar": la confesión de Chaqueño Palavecino

domingo, 21 de marzo de 2021 14:53

Estuvo grave, al límite, y aún así, se mantuvo rebelde hasta el final. Pasara lo que pasara. El "Chaqueño" Palavecino se confesó en "La Peña de Morfi" al regresar al cantar en televisión después de superar el coronavirus que lo tuvo en mal estado de salud.

Hizo confesiones fuertes, entre ellas que no permitió que lo entubaran. "Estuve a menos de una hora del irme por el COVID pero me quedé", afirmó a Gerardo Rozín. "Yo estuve muy mal; 12 días en terapia y la peleé como gato. Se ve que no me recibió San Pedro; tengo cosas que hacer acá. Dios ha querido que me quede", aseguró.

uD83DuDCAC "Estuve a menos de una hora de irme, pero me quedé" el Chaqueño Palavecino habló en #LaPeñaDeMorfi tras superar el covid ? pic.twitter.com/eVcz3R6odx — telefe (@telefe) March 21, 2021

Y no dudó en revelar que "fui un mal paciente porque no dejé que me entubaran; tenía como 30% de vida. Primero tuve el bigotito (entiéndase, la bigotera de oxígeno), después te ponen como "una boya" de pescar y cuando me querían poner el tubo les dije: "para qué si ya estamos grandes y que te hagan "pedacearte" la herramienta de trabajo que es la garganta del cantor. Muramos acá o vivimos acá" Déjenlo acá, me hago cargo yo. Era mejor morir de COVID que no poder cantar más".

Señaló que lo ayudó mucho en su momento de internación el periodista Baby Etchecopar, su familia y amigos. "Hay tantas cosas que no se entienden de esta enfermedad. He visto gente joven que se moría y gente grande que se salvaba", agregó.

Palavecino dijo que cuando los estudios de imagen revelaron que tenía sus pulmones afectados por el coronavirus, le pidieron que preparara su bolso para internarse. "Llevé algunas cosas, el carnet de cantor y el de la mutual. También llevé plata, no sé para qué si no hay plata que comprara el oxígeno que me faltaba".