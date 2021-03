Moria mostró una foto de su cumpleaños de 15: "nunca de blanco, no era virgen of course"

domingo, 21 de marzo de 2021 00:00

Moria Casán no le tiene miedo a nada, y menos al paso del tiempo. Este sábado lo demostró con una nueva foto en su feed de Instagram en escala de grises.

En la foto, se la puede ver con el pelo corto, luciendo un vestido en capas, coronado con un gran moño a la cintura. En los pies calzaba un par de stilettos de taco chupete. En cuanto a la bijouterie, muy sobria, con un collar de cristales de roca y una esclava en su brazo izquierdo.

La artista, brindó detalles que no se pueden apreciar a simple vista debido a la falta de color en la foto. "Mis 15 ja!. Vestido azul de plumeti con gran moño que marca cintura y termina atrás, zapatos de gamuza azul Modo Elvis, collar de cristal de roca, esclava de oro en brazo izquierdo, obvio nunca blanco (el vestido), no era virgen of course".

"Muero de amor y siempre frente a mi amor el espejo #YoMisma #EgoExtremo #ModoYoica #Ternura total, me besaría toda", sentenció Moria.

La despedida

Hace algunas semanas, la vedette conmovió a las redes con un mensaje para su mamá en el aniversario de su fallecimiento. La carta la inició con un "Querida mamá" y luego repasa el sentimiento que la acompaña desde aquel día en el que su madre cerró los ojos por última vez. Allí le agradece por su protección y le pide seguir cuidándo a la familia, tanto a ella como su hija y sus nietos.

"Te fuiste en el 2001 o sea que hace veinte años hoy que te fuiste, te llevo siempre conmigo, te adoro, te amo! Gracias por darme la vida y por cuidarme para que permanezca en este mundo tan hermoso en el que vivo", dice el inicio del posteo.

Luego agregó: "Gracias por cuidar de Helena, de Sofía y Dante, por protegernos a todos nosotros, te amo Rosa Faga! Seguí sobrevolándonos #LoveMamá".