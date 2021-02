Romina Pereiro tiene coronavirus y quedó aislada: ¿y Jorge Rial?

martes, 9 de febrero de 2021 11:03

Romina Pereiro tiene coronavirus y quedó aislada. Así lo confirmó la licenciada en Nutrición en un video que compartió el programa Nosotros a la Mañana (El Trece) y por esta situación quedó aislada al igual que su esposo, Jorge Rial.

"Como ya saben, soy covid positivo. Me enteré porque venía sin síntomas y mi hija me hizo oler un perfume el fin de semana. Ahí detecté que no tenía olfato", comenzó relatando Pereiro.

Luego contó que se aisló sola en una habitación por precaución para no contagiar a nadie. Allí fueron a hisoparla y luego le mandaron el resultado de covid-19 positivo.

"No tenía ningún síntoma. En líneas generales estoy muy bien. Se que son 10 días. Estoy bien, con un poco de cansancio, dolor muscular (...) estoy aislada, el resto de la familia está perfecta y sin síntomas", agregó.

Pereiro contó que "por medida preventiva ellos también están aislados" pero no junto a ella porque está encerrada en otra habitación.

"Jorge me cuida mucho", detalló confesando que él está bien, sin síntomas. Luego señaló que no tiene "ni idea de cómo me pude haber contagiado" y aclaró que "fue súper cuidadosa". "Solo salí a trabajar y volví con los protocolos correspondientes (...) espero poder recuperarme rápido", finalizó.