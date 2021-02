Preocupación por la salud de Carmen Barbieri: "ahora tiene un virus nuevo intrahospitalario"

martes, 9 de febrero de 2021 00:27

El estado de salud de Carmen Barbieri sigue variando y ahora los médicos combaten un virus que se contagió en el hospital donde se encuentra internada. Así lo confirmó su hijo, Federico Bal quien indicó que mejora lentamente pero sigue siendo reservado.

La actriz mejora sus valores, dentro del coma inducido, y recibe nueva medicación para poder hacerle frente a la enfermedad. “Sigue estable y mejora lentamente. Ahora tiene un virus nuevo, que es intrahospitalario y hay que atacarlo. Se cambió la medicación, es un camino muy largo y la gente que tiene parientes en esta situación sabe de lo que hablo”, explicó Bal en diálogo con Susana Roccassalvo.

El lunes 18 de enero, Carmen Barbieri dio positivo en el hisopado para detectar coronavirus. A partir de ahí su estado fue desmejorando y 2 días después quedó internada en la clínica Zabala. Su salud se fue deteriorando a partir del asma que padece desde chica y que complicó el cuadro de covid-19, desencadenando una neumonía bilateral.

El 28 de enero pasó a Terapia Intensiva y los médicos decidieron intubarla y llevarla a un coma farmacológico para poder tratar las complicaciones derivadas de la enfermedad. Su recuperación ha sido lenta y progresiva.

“Estamos esperando que empiece a reaccionar mejor. Pero va a estar un par de semanas, me parece que va a ser lento. No te dicen cuando va a estar mejor. Me parece que hay que esperar un poco para que el cuerpo y los valores empiecen a cambiar y creo que no hay una fecha. Hay que seguir pidiendo por ella y aguantándola para que esto pase rápido”, señaló Bal.

El fin de semana los médicos confirmaron a Fede que "mejoró un poquitito más la oxigenación y está sin fiebre. (…) Se va despertando razonablemente bien. Abre los ojos, parece entender órdenes bien”.