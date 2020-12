¡Escándalo tras el repechaje! Rocio Marengo aseguró que "terminó Masterchef" y denunció al jurado

lunes, 30 de noviembre de 2020 00:53

Lo que iba a hacer une entrevista divertida para contar cómo se sentía por volver a Masterchef Celebrity en el repechaje, terminó siendo una bomba que explotó y dejó a todos helados. Rocío Marengo "estalló" en el vivo de Instagram con Flor Vigna y no solo spolieó que para ella "Masterchef terminó" sino que además denunció al jurado.

"Hoy terminó Masterchef. Quería que llegue este capítulo, donde me lucí con pastelería", comenzó expresando al inicio de la nota y cuando todos creían que se trataba solo de un comentario más. Luego agregó: "soy muy maltratada por el jurado, quiero cocinar y aprender pero no motivan para que siga aprendiendo (...) lo tomo como que hoy es mi despedida".

Las palabras de Marengo sonaron como lanzas que tiró para todos lados, donde el jurado fue señalado pero también, indirectamente, la producción del programa.

"Hoy cuando termino con toda la onda, me van a hacer mierda otra vez. No quiero spoilear, me sentí mal desde el primer día, desde que empezó el programa, que siempre buscaban la quinta pata al gato (...) siempre sabía que las devoluciones eran muy exigentes", destacó subrayando que "hay mucho favoritismo" y ella se lo dijo al jurado: "parece que eso no les gustó".

"Es una falta de respeto a las personas que quieren mejorar y aprender (...) me duele mucho porque me plantean un juego que no merezco, quería aprender y superarme. Empecé Masterchef viéndome en la final, pensé que podía llegar como Claudia a la final con Iliana y ella está afuera del certamen", lamentó.

Una y otra vez, Rocío Marengo destacó que "hoy para mi fue mi final" y si bien Flor Vigna trató de "remarla", como se dice literalmente, la cara le fue cambiando dejando al descubierto el asombro que le generaba la situación y la gran incomodidad. La conductora del vivo trató de sacar a Marengo de esa escena y le preguntó si se pondría una pastelería.

"Le demostré a mucha gente que no sabía que pastelería es mi pasión. Después de este capítulo me pondría un pastelería", aseguró destacando que a Germán Martitegui no lo convocaría y subrayó que sí le gustó "mucho Betular, Donato, Doli".

"Me siento muy golpeada, muy poco valorada, muy poco motivada a cocinar, no es un Gran Hermano, es un certamen de cocina y hoy siento que es Gran Hermano. Hice platos muy buenos y se fue abajo", agregó y luego reconoció que la cara de Flor Vigna ya no podía ocultar el malestar que estaba viviendo. "Después de esta batería de cosas, tu cara es todo", le dijo Marengo.

Por otro lado, y siempre tratando de no spoilear pero dejando al descubierto que su camino en el certamen es muy corto, aseguró que el día que se grabó el repechaje, "uno piensa en su torta, se desmoronaba si no estaba bien pegada. No me importaba lo que hizo Moldavsky o el Mono, con su sonrisita".

Al ir escuchando las palabras, Flor Vigna le advirtió entre risas: "no vamos a spoilear". Pero Marengo le aclaró: "me duele haber puesto todo de mi, fui súper responsable, me lo tomé en serio, estudié. Aprendí muchísimo".

"Para mi termina Masterchef hoy, a partir de ahora no voy a ningún programa más. A veces no les gusta la sinceridad que tengo. Duele un montón cuando fue palo tras palo. Estoy muy golpeada. Es muy difícil, estaba jugando contra mis compañeros y contra el jurado. Era muy difícil", volvió a repetir destacando: "los chefs me criticaron y entendí que era parte del juego pero cuando son tan estricto conmigo y me sacan...".

Finalmente agradeció "a la gente que me bancó" y a su familia que la acompañó siempre pero que también la "vio sufrir".

"Siento que hoy es mi despedida de Masterchef", finalizó lamentando: "me da lastima que el programa haya querido bajar a una mina que tiene buena onda, la verdad me sentí destratada, maltratada".