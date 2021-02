¡No aguantó más! Nico Peralta dijo que su amor "no fue a primera vista"

miércoles, 3 de febrero de 2021 00:35

Si algo enseñó la pandemia es no esperar al mañana para decir o hacer algo porque no se sabe si ese día llegará o cómo estará. Por eso Nico Peralta recurrió a sus redes sociales para expresar unas sentidas palabras dedicadas a una de las personas más importante en su vida: su mamá.

El panelista de Cortá por Lozano (Telefe) recurrió a su cuenta de Instagram para dedicarle un posteo a quien le dio la vida y destacó que no hay que esperar al Día de la Madre para hacerlo. Precisamente esa referencia usó para titular el texto que acompañó con una foto abrazado a ella.

"¿Tengo que esperar al Día de la Madre para decirle cuánto la amo? ¿O vale igual hacerlo cualquier día?", dice el título de la publicación que en 4 horas cosechó más de 3 mil Me Gusta.

"Ella sabe lo importante que es en mi vida y en la de nuestra familia. Si bien no tengo registro de aquél momento, siento que la amo desde el primer suspiro", comenzó escribiendo en el posteo.

Luego agregó: "Igual el amor no fue a primera vista porque, según cuentan en casa, no fui un bebé agraciado y ni siquiera a ella que recién me había parido le salió decir 'ay qué bebito lindo' y todas esas cosas que se dicen a los recién nacidos".

El periodista consideró que "con el tiempo algo" habrá "mejorado, supongo" y destacó que su "mamá es todo" porque "está presente, se preocupa, pregunta, acompaña, da, da y da todo el tiempo".

"Aunque fui de visita para las fiestas y la disfruté mucho, siento que nunca alcanza el tiempo compartido. Soy bastante mamero (¿se nota?), amo a mi madre con todo mi ser y le dedico este posteo, aunque hoy no sea ni su cumple, ni Santa Mónica ni el Día de la Madre. Simplemente porque sí, porque la amo", finalizó.

Este lunes, también dedicó un mensaje para su otro gran amor: su nona. Con un video y bajo el título "¿Seré yo que la amo tanto o todos la ven así de morfable?", publicó un posteo muy emotivo.

En el texto que acompaña confiesa que la familia suele tener un "ritual de despedida" y que suele darse especialmente un día de la semana. "Les voy a compartir un ritual de despedida muy nuestro, de mi familia que sucede por lo general los domingos a la tardecita", escribió.

"Cada vez que viajamos por el finde a Ascensión, cuando llega esta hora del domingo y emprendemos el regreso a Buenos Aires, nos despedimos de la familia en casa y ellos nos siguen en auto hasta el final del pueblo, donde comienza la ruta", agregó en Instagram.