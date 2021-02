"Es un cuadro delicado", Fede Bal habló de la salud de Carmen Barbieri

miércoles, 3 de febrero de 2021 00:00

Delicado pero cada vez mejor. Con esas palabras, Federico Bal habló del estado de salud de su madre, Carmen Barbieri quien transita 16 días con coronavirus, de los cuales 14 son internada en la Clínica Zabala. La actriz tuvo complicaciones la semana pasada pero de a poco va mejorando.

Este martes, antes de brindar una entrevista a Marcelo Polino vía historia de Instagram para la cuenta oficial de MasterChef Argentina, Fede tomó unos minutos para contarle a los seguidores que su mamá se encuentra internada y en estado de coma farmacológico debido a las complicaciones derivadas del Covid-19 pero que la mejoría es progresiva.

“Mamá está bien. Está cursando el día 16 del Covid positivo", comenzó relatando en la red social donde aclaró que en ese centro de salud la "están cuidando muchísimo".

En este contexto aclaró que a la mitad del proceso de la enfermedad presentó un cuadro "en el que los medicamentos no estaban haciendo mucho efecto y se la puso en un coma farmacológico". Pero ese mal trago va pasando y "cada día" tienen "mejores noticias".

"La realidad es que esta enfermedad es muy difícil porque no te dejan estar con tus seres queridos y eso es lo que más me duele, no poder estar cerca de mamá ni darle un abrazo, porque toda esa ala de la clínica está cerrada al público, a los parientes. Están tomando medidas necesarias para que nadie se contagie ni el virus se siga esparciendo”, agregó.

Luego explicó que a partir de toda esta situación decidió armar un grupo de whatsapp con familiares, amigos y algunos medios de comunicación para poder dar el parte médico oficial de Carmen todos los días.

"Ella está cada vez mejor, los valores están cada vez mejor, subiendo, el oxígeno en sangre está cada vez mejor. No tiene fiebre. Está cada vez mejor, no hay nada infectado. El estado es delicado porque cuando un paciente entra en estado de coma farmacológico, inducido por los doctores para que su cuerpo se desinflame y la neumonía baje, es un cuadro delicada. Pero, acá estamos con mucha energía y haciendo las cosas bien", señaló.

Carmen Barbieri es asmática desde chiquita y se cree que eso fue lo que complicó el cuadro de coronavirus provocando una neumonía bilateral. El jueves pasado pasó a Terapia Intensiva y los médicos decidieron intubarla y llevarla a un coma farmacológico.