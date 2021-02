El sensible momento de Dani "La Chepi", la influencer de "Masterchef Celebrity 2"

martes, 23 de febrero de 2021 00:13

Daniela Viaggiamari, conocida como Dani "La Chepi", debutó este lunes en "Masterchef Celebrity 2" y se destacó por su simpatía y clásico humor. Con una sonrisa imborrable y sus frases ocurrentes, ya tuvo su debut en la cocina del reality de Telefe.

En la previa, en Instagram que es una red social que domina a la perfección, hizo un sensible posteo: "Lo daré todo en la cocina y más para que se diviertan. Espero lo disfruten tanto como lo estoy haciendo yo. Ojalá que las/os enfermeros le pongan el programa a mi viejo, que mis hermanos desde Chile y Barcelona lo vean y se sientan orgullosos y que mi vieja le grite a todas sus vecinas “Dani agarró por fin un sartén”. Gracias Isa y Javu por todo el amor y la paciencia desde el día 1 que empezó esta locura. ¡GRACIAS Y MÁS GRACIAS!".

La Chepi recibió apoyo no sólo de sus seguidores sino de exparticipantes de la primera edición como la también influencer Belu Lucius y la ganadora Claudia Villafañe que apostó todo por ella: "Vamos Chepi! Sos mi polla".

Los nervios del debut

En el programa de Flor Peña, la humorista (cuyas actuaciones con su hija son furor en las redes) no ocultó su entusiasmo por el debut: "voy a estar en Masterchef, no lo puedo "believed". Estoy muy feliz. Muy nerviosa también porque no sé cocinar así que voy a aprender a cocinar y todos mis familiares van a ser felices a partir que yo aprenda a hacerlo. Empezar el año así no tiene nombre; de verdad. Mi hija durmió sola por primera vez y yo voy a estar en Masterchef, qué más se puede pedir".

En su Instagram, "La Chepi" se mostró radiante al firmar su contrato: "Así despeinada como siempre, ya les puedo anunciar que soy parte de la nueva temporada de #MasterChefArgentina #NuevaTemporada @telefe @masterchefargentina No sé si lograré cocinar bien, pero que nos vamos a divertir, eso SI se los aseguro. Gracias y más gracias por el aguante y el amor que nos dan todos los días. LO DARÉ TODO, CÓMO SIEMPRE".