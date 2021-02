Paula Chaves con cororonavirus: el síntoma que tenía en "Cortá por Lozano"

viernes, 19 de febrero de 2021 19:18

Paula Chaves dio positivo en un test rápido de coronavirus y en los dos últimos días que condujo "Cortá por Lozano" contó que tenía un malestar.

Sin imaginarlo siquiera, Paula contó que "estaba mal de la cervical. Me duele la espalda y no me puedo mover", en el inicio del penúltimo programa que condujo íntegramente. El miércoles, día en que regresó Vero Lozano a tomar el timón de su programa, e bromeó sobre su dolencia e incluso si Pedro Alfonso hacía algo para aliviarla.

En el programa de este viernes, Vero Lozano comenzó "mandándole un beso a Paula que dio positivo de COVID. Estamos hisopados y perfectos, protocolos aplicados. Esperamos que esté bien muy pronto y su familia también".

En tanto, en Masterchef Celebrity 2 la reacción fue otra. Paula había sido invitada al reality de cocina, que empieza el lunes, y había estado en contacto con los participantes. Con lo cual se decidió esperar unos días para hacer los hisopados a los concursantes y luego volver al ruedo.

Verónica Lozano podrá seguir en la conducción de su magazine ya que ella no mantuvo contacto con Chaves. El día de su regreso tras sus vacaciones, la histórica conductora de AM había retomado con sus labores, pero e manera virtual, desde su casa. Lo mismo ocurre con Costa, que realiza móviles por lo que no estuvo con la modelo. El panel en el estudio está integrado por Mauro Szeta, Paola Juarez, Belu Lucius y Diego Ramos.

Pilar Smith, desde su cuenta de Twitter confirmó: “Hoy Corta por Lozano se emite normalmente ya que Paula Chaves no fue contacto estrecho de ninguno de los miembros del programa y Vero Lozano sale desde la casa porque llegó del exterior”.

Según informó Ángel de Brito, el martes que viene hisopan a todos los que estuvieron con ella.