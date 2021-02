Paula Chaves tiene coronavirus y se activaron las alertas en Cortá por Lozano y Masterchef

viernes, 19 de febrero de 2021 11:07

Paula Chaves tiene coronavirus y a raíz de este diagnóstico se activaron todas las alertas en los programas donde participó en los últimos 15 días como son Masterchef Celebrity y Cortá por Lozano.

Según trascendió, Telefé decidió suspender las grabaciones de ambos programas y poner en cuarentena a todos los que estuvieron en contacto con ella por prevención.

Paula había sido invitada al reality de cocina, que empieza el lunes, y había estado en contacto con los participantes. Con lo cual se decidió esperar unos días para hacer los hisopados a los concursantes y luego volver al ruedo.

Además Cháves había estado conduciendo el ciclo de Verónica Lozano, mientras ella estuvo de vacaciones, y pasará lo mismo que con el otro programa a los fines de cortar la posible cadena de contagios. Vale recordar que el equipo de Cortá por Lozano estaba preparando una emisión especial para el lunes cuando se cumplían los mil programas al aire.

Verónica Lozano podrá seguir en la conducción de su magazine ya que ella no mantuvo contacto con Chaves. El día de su regreso tras sus vacaciones, la histórica conductora de AM había retomado con sus labores, pero e manera virtual, desde su casa. Lo mismo ocurre con Costa, que realiza móviles por lo que no estuvo con la modelo. El panel en el estudio está integrado por Mauro Szeta, Paola Juarez, Belu Lucius y Diego Ramos.

Pilar Smith, desde su cuenta de Twitter confirmó: “Hoy Corta por Lozano se emite normalmente ya que Paula Chaves no fue contacto estrecho de ninguno de los miembros del programa y Vero Lozano sale desde la casa porque llegó del exterior”.

Según informó Ángel de Brito, el martes que viene hisopan a todos los que estuvieron con ella.

Paula Chaves positivo #covid

en Telefe, están activando el protocolo para Cortar por Lozano (lo estuvo conduciendo unos días) y postergaron las grabaciones de #Masterchef porque Paula Grabó una participación. El martes hisopan a todos los participantes. pic.twitter.com/GcGXzHe01X — ANGEL (@AngeldebritoOk) February 19, 2021

Por otro lado, la mamá de Olivia, Baltazar y Filippa no se expresó todavía al respecto en las redes sociales. Por ahora deberá guardar reposo y estar atenta a los síntomas, Aún no se sabe si su marido, Pedro Alfonso, por ser contacto estrecho, también tiene el virus.