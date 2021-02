"Lloro": el mal momento de Tamara Pettinato tras tener coronavirus

martes, 16 de febrero de 2021 16:57

Tamara Pettinato tuvo coronavirus y no la pasó bien. Aunque afortunadamente no tuvo que ser internada, sí tuvo síntomas que la llevaron a atravesar el proceso de forma intensa. Recuperada, quedaron secuelas.

Reincorporada al trabajo en radio, luego de ser desvinculada de "Cortá por Lozano", se expresó con sus seguidores: "Necesito que todos mis colegas ex covideados me digan cuánto les duró la falta de olfato!. O no les volvió ??!! O les volvió diferente ??? Sirve hacer rehabilitación??! Qué hacemos !!! Llevo casi 20 días. Lloro".

Entre los comentarios, tuvo experiencias diversas ya que fans compartieron que pasaron desde 20 días a dos meses sin olfato. En otros casos, volvió de manera distinta o sintieron "olores fantasma". Otros, le recomendaron ir a un hospital que trata esas secuelas. ¡Complicado!

"La tele no tiene corazón"

Tamara Pettinato se tomó vacaciones de "Cortá por Lozano" y concretó un viaje a Estados Unidos que tenía programado para este verano. Sin embargo, la pandemia le cambió los planes y en este contexto, también el trabajo. Este lunes, tras rumores, finalmente confirmó que no volverá al programa conducido por Vero Lozano en Telefé.

"Los voy a extrañar compañeros! Me hubiera gustado despedirme de otra manera, pero ya me lo dijo el papi (Roberto Pettinato) desde que soy chica: “la tele no tiene corazón. No te sorprendas de nada” Ya nos volveremos a ver", escribió en Instagram junto a una foto con todos los panelistas y la conductora, el pasado 30 de noviembre.

Sus seguidores lamentaron la noticia y le preguntaron insistentemente si la echaron; otros hicieron alusión a los reemplazos "que se quedan con tu lugar".