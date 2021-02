"Nos está rompiendo...": Georgina Barbarrosa "spoileó" a la revelación de "Masterchef Celebrity 2"

martes, 16 de febrero de 2021 20:19

Este 22 de febrero, las noches de la TV argentina volverán a ser dominados por la cocina con la segunda temporada de "Masterchef Celebrity 2" que tiene participantes con personalidades que darán que hablar y en la previa, se van conociendo detalles.

Gastón Dalmau destacó en "Flor de Equipo" que Alex Caniggia sigue sin integrarse al grupo de WhatsApp que él armó aunque se ha mostrado simpático con sus compañeros. "Se armó un lindo elenco. Está pendiente la invitación. A él no le gusta interactuar en los grupos de WhatsApp. Estuvimos charlando mucho acá, pero los grupos no le interesan".

Además, el actor destacó que la más participativa es Georgina Barbarrosa. "Me están haciendo mala fama. Parece que soy la tía que manda mensajes de 5 minutos y ni a mis hijos les mando así. Hago audios de 1 minuto. Mando cortito: "hola chicos, ¿cómo están?".

Es que acerca de cómo la pasan, la actriz se despachó: "la gente cree que nos divertimos. ¡No nos divertimos! Acá sí (fuera de la cocina), pero poco. Mientras estamos cocinando se nos frunce todo". Y agregó sobre quién ha sorprendido con sus habilidades culinarias: "les juro por Dios que no daba dos mangos por Alex. Dije: "este pibe no sabe hacer nada". Y nos está rompiendo".

¡Epa!

Cae tiene la posta

Comenzó la cuenta regresiva para el inicio de Masterchef Celebrity 2. El próximo lunes 22 de febrero será el gran debut de la segunda edición del reality de cocina que conquistó el rating en el 2020 y que pretende hacer lo mismo en el corriente año.

Con famosos que se las traen por sus personalidades fuertes y polémicas, para esta nueva ocasión ya trascendió que desde la producción aplicarán un cambio estratégico para que los números les jueguen a favor y mantengan entretenido al público desde el principio hasta el final.

Según adelantó el cantante Cae, uno de los participantes del certamen, el jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis tendrá un difícil trabajo que irá más allá de lo culinario.

"Tiene mucho más juego, azar y la muñeca del cocinero es relativa", adelantó en La Once Diez, por Radio de la Ciudad. El competidor adelantó que le "está dando un estrés brutal" porque implica un ritmo que no estaba acostumbrado, después de un año donde la pandemia relajó a muchos.

"Yo arranqué en modo zen. Dije 'esto no me va a joder, vengo a jugar', pero eso es así si te dejan hacer la receta de la abuela, que no es así", agregó subrayando que "vos vas con tu plato y la consigna es defender el plato, por más que el merengue esté feo. Defiendo el plato a muerte, por más que".

Según Cae, otro cambio que se verá viene de la mano de uno de los miembros del jurado. Es que "Betular en esta temporada te la manda a guardar". "Son 3 personajes súper queribles. Donato te habla en ese acento que te dice desde el humor pero es critico. Germán habla con los ojos, te clava la mirada y te puede hacer una mueca y no te dice si está bien o mal", expresó.

Luego aclaró que ahora Betular no será aquel que se caracterizó en Masterchef Celebrity 1 donde la simpatía estaba en primer lugar. "Damian te decapita, te mete un hachazo en la cabeza", expresó.