La tristeza de Carina Zampini: "sabemos lo que transitamos"

sábado, 4 de diciembre de 2021 10:42

Después de tres años de programas, El gran premio de la cocina, culminó. Con 15 temporadas al aire, este reality gastronómico se despidió de las tardes de la pantalla de canal 13. El programa conducido por Carina Zampini terminó su último ciclo en tarde del viernes, la actriz no pudo contener la emoción frente a la cámaras e hizo llorar a todo el estudio con su últimas palabras.

“Estamos todos un poquito tristones, así venimos estos últimos días, y en un punto pienso que está bueno, porque tiene que ver con los felices fuimos todos”; destacó la Zampini en su discurso de final. “Nos vamos a llevar esta experiencia guardadita en algún rincón del alma”, agregó, antes de pasar lista por todos los que formaron parte del ciclo.



“En lo personal estoy profundamente agradecida a todos los que están acá que son un montón y a todos los que pasaron y que fueron parte y dejaron su granito de arena: directores, iluminadores, sonidistas, musicalizadores, editores, productores, a todas las áreas, maquillaje, vestuario, a la gente de limpieza y al equipo técnico”; detalló la actriz, con un tono que transmitía la tristeza por el cierre del ciclo.

Luego se dirigió al jurado, que estuvo integrado por Christian Petersen, Felicitas Pizarro y Mauricio Asta. “Estos tres genios, hemos hecho un gran trabajo, sabemos lo que transitamos y eso nos tiene felices”, señaló. En sus palabras intentaba no olvidarse de nadie, ya que resaltó que detrás de ese gran programa existieron muchas personas que estuvieron trabajando duro para lograr que todo saliera de la mejor manera.

Además agradeció al público que estuve presente en cada una de las temporadas y a lo largo de 842 programas, expectantes por la competición que se llevaba a cabo entre los participantes. Con la voz entrecortada miró fijo a la cámara y agradecía a cada una delas personas que esperaban ansiosos cada programa. “A ustedes, porque eligieron compartir nuestras tardes por 842 programas, gracias a todos”, cerró.

Llegó un momento en que la emoción no la dejó seguir, y en ese momento, una de las juradas Felicitas Pizarro resaltó “Para mí, El Gran Premio de la Cocina es mucha felicidad que tuve durante tres años, me llevo amigos que no los quiero ni mirar porque lloran”, admitió la jurado. También se refirió a la conductora del ciclo y agradeció haber podido compartir todo ese tiempo que duró el ciclo al aire.

Otro de los jurados, Mauricio Asta mencionó: “Yo quiero decir que estoy profundamente agradecido y feliz por haber pasado por El Gran Premio de la Cocina que me ayudo en lo personal, lo disfrute muchísimo”. También resaltó que fue una experiencia enorme que marcó su carrera y resaltó el buen clima que se pudo compartir con los compañeros de trabajo. Luego, para la gran despedida, la conductora le pidió al jurado y a todos los integrantes del programa pasar adelante para dar el último saludo. Luego de tres años el ciclo llego a su fin.

Desde el lunes próximo arranca en las tardes del trece Hogar dulce hogar. Este reality estrá conducido por María Eugenia Tobal. Un programa de remodelación y decoración con materiales de reciclaje no convencionales.Los participantes contarán con el aporte de especialistas en distintas áreas, como albañilería, manualidades, contrucción, entre otros rubros.