Züleyha, Tierra Amarga: avance del capítulo de este jueves

jueves, 30 de diciembre de 2021 00:00

Una vez más en su dura historia, Züleyha estuvo al borde de la muerte, cuando en el capítulo de este miércoles vivió un duro momento estando internada en el Hospital de Cukuroba. Allí, la tía de Mugjan, Behice, se vistió de enfermera e intentó inyectarle una dosis de un medicamento que al parecer atentaría contra su vida.

Sin embargo, este jueves la situación no será más fácil para la chica, en Tierra Amarga. Si bien logró recomponerse de la intoxicación que ella y sus compañeras de celda sufrieron en la cárcel, por una comida hecha en una olla en mal estado, vivirá un revés sobre el ataque que sufrió.

Yilmaz se enterará de su versión de que Behice quiso matarla e irá corriendo hasta el hospital donde se encontrará con ella, para preguntarle si lo que pasó es real. Züleyha ya le contó a los médicos del ataque pero nadie le creyó y atribuyeron sus palabras al sedante que le habían dado por un ataque de angustia.

"¿Lo que escuché es cierto? ¿Behice trató de matarte?", la interrogó su amor ante los guardias que la custodiaban para llevarla de nuevo a la cárcel. "No, no es cierto", le responde ella mientras Yilmaz insiste en conocer la verdad. "Züleyha no me lastimarás si dices la verdad, por favor dime", agregó él.

"Digo la verdad, estaba bajo los efectos de los medicamentos, por eso. Eso es lo que dicen, no estoy bien, me estoy recuperando. Pude haber tenido una pesadilla", sostuvo ella. "Estoy segura Yilmaz, dime ¿por qué Behice intentaría hacer algo así?", respondió ella.

Mientras Sabahattin le explicaba a su amigo que una situación de alucinaciones podría haber sido normal por la situación y el medicamento que le dieron, él ve con desconfianza esa versión. En todo ese contexto, Mugjan presenciará a lo lejos lo que ocurre fuera del hospital, poniendo la principal atención en el acercamiento entre Yilmaz y Züleyha, que nuevamente provoca sus celos.