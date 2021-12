Ángela Leiva mantuvo un ida y vuelta con Tinelli: "Hoy no nos saludamos"

viernes, 3 de diciembre de 2021 00:00

A fines de agosto, en medio de un momento laboral intenso, Ángela Leiva tomó la decisión de renunciar a La Academia tomó la decisión de renunciar a La Academia para poder priorizar su carrera como cantante y el inicio de su nueva faceta como actriz en La 1-5/18. Y a pocos días de la final del certamen que conduce Marcelo Tinelli, en el que la reemplazó Noelia Marzol, la artista volvió a la pista de ShowMatch para cantar Amor prohibido, el tema que compuso para la novela de Polka y el conductor aprovechó para hacerle un divertido pase de facturas.

"Le mandamos un beso grande a Ángela Leiva que desapareció y no la encontramos nunca más. Ah, ¿vino hoy? ¡Ah, bueno! Mamá, poné los fideos. ¡Bienvenida! Perdón, pensé que no nos querías más", empezó el conductor al mencionar la canción. "No seas malo, ¡yo te quiero!", manifestó la cantante. Y el "Cabezón" continuó: "Y yo te amo, pero dije ‘¡no vino más! Se fue a la tira de Pol-ka y no vino más. ¿Qué le hicimos?’. Y fui uno a uno preguntándoles ‘¿vos le hiciste algo a Ángela Leiva?’. Les pregunté a las bailarinas, al jurado, a nuestras coaches, productoras y todos los participantes".

Finalmente, Ángela acompañó a Noelia Marzol y Jonathan Lazarte en la performance que armaron para el duelo y luego de su presentación, Marcelo aprovechó para juntar a la artista con Francisco Caivano, uno de los productores del certamen con el que tuvo una breve historia de amor. "¿Se puede sacar el barbijo, por favor? ¡Me mojó la mano! ¿Está transpirando? ¿Tiene calor? Era su novia, ¿se acuerda? Allá cuando arrancamos en mayo…", le dijo a "Fran", quien se limitó a decir que nunca estuvieron de novios.

"Hoy no nos saludamos. Nos podemos saludar", acotó Ángela con picardía, pero al ver que su productor no entraba en el juego mediático, el conductor confirmó que Caivano está en pareja con otra persona. "Yo pensé que era una historia de amor que podíamos reflotar antes de terminar el programa", se lamentó, mientras que Leiva aclaró que está sola y que los rumores que la vinculan a Esteban Lamothe no son ciertos.

Ángela Leiva y el sueño ser actriz

En medio de los cuestionamientos que recibió al haber renunciado a ShowMatch, Leiva manifestó su deseo de desarrollar una carrera como actriz, en paralelo a todo lo que viene haciendo como cantante. "Tomé la decisión de dejar la academia porque el programa tenía un ritmo muy heavy. Y me planteé: ¿Quiero ser bailarina? Me divierte bailar pero no quiero ser bailarina ¿Quiero ser actriz? Sí, y esa fie la conclusión que me llevó a tomar esa decisión", manifestó en una entrevista con Pasa Montagna en Radio Rivadavia y aseguró que sus compromisos estaban afectando a su salud, a pesar de que se lo tomó "a la ligera" en algunos medios.

Y respondió a las críticas que recibió por dejar el ciclo que conduce Marcelo Tinelli: "Me han hecho planteos como que era un programa importante y claro que lo es, por eso lo di todo y tomé la decisión de irme porque no rendía, no servía. Siempre respeté muchísimo el programa, soñé con estar ahí y estando ahí me sentí muy cansada a desventaja de mis compañeros".