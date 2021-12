Barbie Vélez sobre su relación con Lucas Rodríguez: "mi mamá ya se lo esperaba"

domingo, 12 de diciembre de 2021 00:07

Barbie Vélez es hija de Alejandro Pucheta y Naraneza Vélez, quien se volvió a casar en el 2012 con Fabián Rodríguez y con quien tuvo un hijo llamado Thiago. Fabián también tenía hijos de un matrimonio previo, uno de ellos era Lucas Rodríguez, quien a fines de septiembre se casó con Barbie.

Este sábado, la actriz estuvo invitada a PH y le contó a Andy cómo fueron los comienzos de su noviazgo. "Nuestra relación hiper se puede porque no se comparte sangre ni una convivencia. Creo que ser hijo de alguien no es una cuestión de sangre porque vos podés adoptar a alguien y vos podés ser mi papá por la relación que tenemos sin que sea necesaria la sangre. A mí me parece más fuerte el hecho de la convivencia y la nuestra fue nula, por eso se pudo lo mío con Lucas. La famosa familia ensamblada no ocurría en este caso. Éramos dos familias completamente diferentes que solo se juntaban el 23 de septiembre en el cumpleaños de Thiago [el hermano que ambos comparten]. Él era el hijo del marido de mi mamá solamente", aclaró.

Por ello, si bien sabía quién era, nunca había mantenido una relación con el hermano de su hermano. "Fallece Fabián, pasan años y me cruzo a Camila que es la hermana de Lucas, que tiene más o menos mi edad y la empiezo a conocer. Salíamos a bailar a ser amigas y por medio de ella lo conozco a Lucas y lo empecé a frecuentar", agregó.

Al principio, asegura que se cuidó mucho de que la noticia no apareciese por todos lados. "Yo estaba en un momento en el que se hablaba mucho de con quién estaba y lo quería resguardar. Estaba soltera y no tenía ganas de estar en una relación, recién lo estaba conociendo. Además, obviamente no era cuestión de decirle a Thiago que estaba saliendo con él y al otro día chau me separé. Había que ser prolijo. Lo hablé con el psicólogo de Thiago, él es la persona más importante de mi vida y jamás haría algo que le haga daño. Él nos dijo que tenía divididas las familias y que no nos asociaba. Thiago fue la persona más feliz del mundo cuando se lo dijimos".

Finalmente, explicó cómo se lo tomó Nazarena. "Mi mamá ya se lo esperaba. Me conoce de 'pe a pa'. No le sorprendió. Mamá nos tiene a nosotros antes que nada. Lucas es la persona más buena que existe, me cuida como nadie en el mundo, me hace feliz y a mi mamá lo único que le importa es eso", sentenció.