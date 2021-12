Tras Doctor Milagro, Hazal Türesan, "Beliz", hizo un rotundo cambio de look

sábado, 11 de diciembre de 2021 12:56

Pasó más de un mes desde que terminó Doctor Milagro en Argentina y pese al paso del tiempo se siguen conociendo detalles de la ficción. La historia de Ali Vefa, el médico con autismo, conquistó a la teleaudiencia por Telefe y ahora sigue enamorando a otras partes de Latinoamérica.

Sin embargo hubo otros actores que también conquistaron. La aclamada actriz turca, Hazal Türesan, que interpretó el papel de Beliz en la exitosa tira, es una de ellas. A pesar de que la ficción ya no está al aire, es una de las figuras que atrapa la atención de los seguidores.

Ahora se conoció que ella se animó a un rotundo cambio de look y lo mostró a través de numerosos posteos e historias en su cuenta de Instagram generando revuelo en sus fans. Hazal, en la famosa tira, interpretaba el papel de la dueña y abogada del hospital Berhayat. Además era pareja en la ficción del doctor Ferman, interpretado por Onur Tuna. Por aquel entonces su apariencia sorprendía a sus fans por la delicadeza de su rostro y el color de su cabello.

En las 2 temporadas de la exitosa ficción la actriz tenia el cabello colorado. Pero hace poco, Hazal se animó a un rotundo cambio de look pasando del rojo al rubio. Los fans quedaron sorprendidos con esta transformación de la actriz y apoyaron su decisión. A través de Instagram fue mostrando no sólo el primer cambio de look que se dio hace pocos meses sino la "renovación del color" que se dio este viernes.

Los posteos suman miles de reacciones y comentarios de parte de sus seguidores.

Los vestidos

En el último capítulo, la mirada se posó en la historia pero hubo detalles que no pasaron desapercibidos para los seguidores. Uno de estos fueron los vestuarios que usaron las protagonistas de la novela en la escena de la boda de Ali con Nazli.

El casamiento se desarrolló al aire libre, en un lugar de contacto pleno con la naturaleza y donde no se descuidó ningún detalle. Allí, la iluminación y la escenografía invitó a crear un clima armónico y de festejo donde los vestuarios se lucieron

Precisamente, tras el final de la ficción, se conoció a qué diseñadores pertenecen los vestidos. El de Beliz es un diseño de Barrus London y se caracterizó por ser corto, color rosa y con mini tirantes. Tenía un exclusivo bordado con piedras y detalles que lo hacían muy atractivo.