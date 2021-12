Una ex pareja de Marcelo Tinelli volvió a su lado: "ha sido mi compañera hace 30 años"

sábado, 11 de diciembre de 2021 00:00

Este viernes 10 de diciembre, Marcelo Tinelli cerró un nuevo ciclo de su programa ShowMatch, esta vez especializado como "La Academia", en medio de una profunda emoción. En este escenario y de la mano de la exposición de muchas sorpresas, una histórica pareja del conductor volvió al piso para acompañarlo en un día especial.

Se trata de la locutora y comentarista de años, Marcela "La Enana" Feudale, que estuvo a su lado a lo largo de su carrera y que no pudo ser parte de esta edición por proteger la salud de su madre. “Quiero presentarla especialmente porque ha sido mi compañera hace 30 años. Para mí es una excelente profesional y una persona excepcional. Su voz es la marca registrada de este programa, y este año tan particular no pudimos contar con ella. Es un año de pandemia, nos ha costado ver a las personas y a nosotros nos costó hacer un programa sin gente”, comenzó diciendo el conductor al momento de preserntarla.

“Ella fue muy clarita conmigo al decirme que este año no iba a estar, más allá del inmenso cariño que nos tenemos. Y hoy le pedí que viniera para agradecerle personalmente todos estos años juntos. En este cierre del 2021 no podía faltar ella. ¡Fuerte el aplauso para la señora Marcela Feudale!”, agregó.

Tras su entrada, Feudale se abrazó fuertemente con Marcelo, se mostró conmovida y con lágrimas en los ojos lanzó: “No me hagas llorar. Ya sé que me querés, pero no había forma de estar, había algo que defender que era (la salud) de mamá. Pero acá estoy”.

“A pesar de todo lo que pasa, estamos vivos y eso es lo importante. Te quiero mucho y los extrañé a todos. No los miré nunca pero no porque no quisiera, sino porque era raro estar afuera”, finalizó la humorista.