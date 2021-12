Bir Zamanlar Cukurova y Hercai, unidos por un mismo logro en la vida real

sábado, 11 de diciembre de 2021 00:00

Una vez más, las dos novelas turcas más consumidas en Argentina, Züleyha Tierra Amarga y Hercai, se encuentran relacionadas en su país de origen y pasan a estar en el centro de las noticias de espectáculos y cultura, por el logro alcanzado por dos de sus actores.

Se trata nada menos que de quienes interpretan el papel de dos reconocidos personajes en las historias: Nasuh Sadoglu interpretado por el actor Macit Sonkan en Hercai, y Kerem Alisik, quien se pone en la piel de Ali Rahmet Fekeli. Con un largo camino trazado en sus carreras, en octubre los dos se reunieron en un mismo evento para ser galardonados.

Medios turcos contaron que los dos estuvieron en el estreno de los premios Mersin Golden Strawberry Awards, y no se fueron a casa sin un estatuilla. Kerem Alisik, de Züleyha Tierra Amarga, fue galardonado con el "Actor del Año" premio por su interpretación en la novela que lleva como nombre original "Once Upon a Time in Çukurova" (Érase una vez en Çukurova).

Por otro lado, el nombre que recibió el premio de honor en la noche fue Macit Sonkan, quien dio vida al papel de "Nasuh" en la serie de televisión Hercai. Sonkan, como se le conoce, es de Torbali y el premio recibido enorgulleció a su ciudad.

Kerem Alisik interpreta a Alí y su apariencia en la novela coincide con la edad que realmente tiene. El actor nació el 5 de junio de 1960 en Estambul y tiene 61 años de edad.

En tanto que la biografía de Macit revela que el actor nació en Esmirna en 1953, estudió Bellas Artes y se graduó en estudios de teatro. En 1978, comenzó su carrera uniéndose a los teatros estatales turcos, mientras que continuó su carrera tanto en cine como en televisión. También dirigió y participó en obras de teatro para niños.