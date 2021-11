¿Dividido en dos?: se estira el final de "Doctor Milagro" en Telefe

miércoles, 3 de noviembre de 2021 14:20

Con los horarios definidos para "Masterchef Celebrity 3" y "Por el Mundo", el fandom de "Doctor Milagro" aún espera saber cuándo será el gran final de "Doctor Milagro".

Según ven el progreso de los últimos capítulos, esta semana no se despediría la historia de Ali Vefa. Tampoco pasaría lo mismo con "Bake Off Argentina". Y es que en el caso del reality, el lunes no hubo eliminados con lo que se agregaría una nueva gala más y se despediría el próximo lunes.

Mientras que Doctor Milagro dividiría su gran final en dos: entre el lunes y el martes se cerrará el éxito turco que le permitió a Telefe estar en la cima del Prime Time en el último tiempo. Las emisiones iniciarían a las 21 hs., antes del reality gastronómico. ¿Será?

En tanto, en época de cambios en la programación de Telefe, se aproxima otro. Y es que al final de Doctor Milagro en los próximos días y al avance de Hercai, se viene la cuenta regresiva para el final de la segunda temporada de "Züleyha Tierra Amarga".

Es que esta semana se inició el capítulo 52 y la temporada 2 abarca hasta el 63. Con el vértigo que la caracteriza, se vienen cambios fuertes en el elenco con la salida de personajes pilares de la vida de Züleyha, que darán un fuerte giro a la historia.

La buena noticia es que la exitosa novela turca que se impone hasta con 9 puntos de rating diarios en su franja, es que hay dos temporadas más: la tercera está completa mientras que la cuarta se está grabando y proyectando en Turquía.

En tanto, esta semana finalmente Hercai: amor y venganza, la exitosa telenovela turca que protagonizan Akin Akinözü y Ebru Sahin, llega al final de la Primera Temporada. La ficción, que conquistó a la teleaudiencia día a día por la pantalla de Telefe, transita un camino que implicará un gran cambio a partir de la Segunda Temporada.