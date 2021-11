Ella es Leyla, la bebé de Bergüzar Korel y Halit Ergenç, los actores de Las mil y una noches

viernes, 26 de noviembre de 2021 19:00

Felices. Así están Bergüzar Korel y Halit Ergenç, los actores que se ganaron el corazón de los argentinos en Las Mil y una Noche (El Trece) y que ahora se convirtieron en padres por tercera vez.

El pasado 3 de noviembre, Bergüzar Korel (la actriz que interpretó a Sherazade), dio a luz a una bebé hermosa. Es la tercera hija que tiene con el actor Halit Ergenç (el actor que interpretó a Onur). La pequeña fue concebida casi por sorpresa y sin buscarla. Es que hace poco más de un año habían sido padre de una hermosa nena que atravesó unas complicaciones de salud en sus primeras semanas.

Cuando la actriz supo de su embarazo, se encontraba en plena producción de la novela turca Kanli Yayin. Pero al enterarse de que estaba en la dulce espera, decidió dejar el trabajo y apostar al crecimiento fuerte y seguro de su bebé en su vientre. Y finalmente a principios de noviembre nació en el hospital privado Acibadem Saglik, de Maslak..

A la bebé le pusieron como nombre Leyla y todo el proceso fue compartido por ambos actores en sus redes sociales. Allí se pueden ver imágenes del embarazo, del alumbramiento y de la bebé en los brazos de su flamante padre. Precisamente en Instagram, ella compartió cómo fue ese momento de dar a luz.

Leyla con su mamá

A continuación el posteo completo:

La historia del nacimiento de Leyla fue única desde el primer día hasta el último.

A pesar de los fuertes dolores cuando salía de la casa, dije: "Solo puedo dar a luz a esta niña a las 10:00 de la mañana", cuando entré por la puerta del hospital.

Hacia el final de la semana 40, mi médico dijo: "Hay una razón por la que esta niña no vino, su cordón puede estar corto".

Aunque pasaron las horas y mi cuerpo completó todos los preparativos para la llegada del bebé, nuestra hija aún no llegaba.

Después de las dolorosas 11 horas en el hospital, Leyla nació exactamente como dije, a las 10:00 de la mañana, exactamente como dijo la maestra, con un cordón corto que me impidió incluso sostenerlo en mi regazo y se acomodó. alrededor de su cuello..

Resulta que la razón por la que no pudo venir al mundo a pesar de estar todo listo durante horas fue también el desarrollo del occipucio posterior además del cordón corto.

Entonces nuestra hermosa niña vino mirando al cielo

¿Por qué te digo esto?

Cada nacimiento es diferente, cada bebé es diferente.

En este proceso, no tenga ninguna idea fija en su mente.

Al elegir a su médico, asegúrese de que sea alguien experimentado, con experiencia, compasivo, que le dé importancia a la privacidad y, por supuesto, que ponga la salud del bebé y de usted por encima de todo lo demás.

Tuve mucha suerte, estuve con dos excelentes personas y médicos en este proceso.

Mis queridos maestros @ prof.drsezaisahmay y @altaygezer

Con su humanidad, la importancia que le dan a la privacidad y sus experiencias, mis dos hijos se han convertido en mis compañeros.

Gracias, existe.





Di a luz a mis tres hijos en @acibademsaglik.

Tienen un gran equipo, nos cuidaron a nosotros y a nuestros hijos como una familia antes, durante y después del nacimiento.

Hace 11 años y ahora ...

Como en Han, @ marina.akman no se apartó ni un momento de mis manos con su compasión y profesionalidad, siempre me dio fuerzas hasta el último momento ..

Me gustaría agradecer a toda la familia de @acibademsaglik Maslak Acibadem, especialmente al Sr. Kerem, el equipo de obstetricia, los médicos recién nacidos, las enfermeras en la habitación del bebé, las enfermeras de piso, el Sr. Necati, el servicio de habitaciones y el personal del hospital.

Por supuesto, @burcininsta siempre estuvo conmigo con estas hermosas tomas donde puso su corazón, y @alevdurmusoglu hizo un video al grabar cada momento nuestro que descubrimos otros momentos y babeamos mientras lo vemos.

Mil gracias por hoy.

Con amor..