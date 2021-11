Final de Doctor Milagro: trascendió la foto de Doruk y Harika casándose

sábado, 27 de noviembre de 2021 00:00

Desde que Doctor Milagro (“Mucize Doktor” en su idioma original) comenzó a emitirse en diferentes partes del mundo, la serie turca se convirtió rápidamente en la favorita del público, tanto que fue éxito en países como Hungría, Albania, España y Argentina.

Y no es para menos, porque la trama es de lo más original. La misma cuenta la historia de un médico autista con síndrome de Savant que logró integrarse a la sociedad desafiando todos los límites que ésta le ponía. Esta historia, llegó a su fin por la pantalla de Telefe pero pese a esto sus personajes siguen atrapando a los seguidores.

En el último capítulo se conoció que Ali Vefa y Nazli finalmente se casaron para formar una familia. Ambos tuvieron un solo hijo al que criaron y logró recibirse de la universidad. En este camino, Ali se convirtió en profesor y en su oficina colgó portarretratos de todos sus seres queridos del hospital Berhayat.

Entre los cuadros, hubo un par dedicados a su amigo Doruk. El joven residente de cirugía, que se resistía a casarse, finalmente dio ese gran paso de la mano de Harika Tursucuzade, la artista plástica que conoció casi al final de la ficción. Ambos dieron el sí y al mejor estilo Doruk, ambos montaron la moto para sacarse la foto de ese momento feliz.

Él lo hizo con un impecable traje pero sin moño ni corbata, usando las tradicionales zapatillas blancas y los lentes oscuros. Mientras ella lo hizo con el largo vestido blanco de boda y también sus lentes oscuros.

En el último capítulo de la ficción, él le confesó a ella que ronca mientras ella le adelantó que en su caso, rechina los dientes. "Quiero tener 2 hijos", le dijo la joven artista, algo que él rápidamente refutó con un rotundo: "no me casaré, los hijos no".

"No me puedo casar. Si tienes algo así en mente mejor olvídalo. Yo no puedo casarme, amor, cariño estoy bien con todo eso pero Doruk no puede casarse", lanzó en esa oportunidad....

Sin embargo el amor pudo más...