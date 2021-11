Bake Off Argentina sumó una nueva eliminada de la carpa

lunes, 1 de noviembre de 2021 00:32

El desafío era hacer una torta encastrada y el resultado de los participantes estuvo muy parejo. Pero hubo una que no logró convencer al jurado y este domingo quedó eliminada de la carpa de Bake Off Argentina. En la instancia de "los peores" quedaron

Como los 3 peores de la noche quedaron Gisela, Emiliano y Paula pero esta última fue finalmente la eliminada. En su despedida la tranquilidad manejó su emoción y se mostró muy agradecida por la oportunidad que le dieron. Además destacó que fue la oportunidad que tuvo de mostrar a sí mismo que podía hacerlo.

"Me voy tranquila. La verdad que sabía que ésta podía ser mi semana. Estoy contenta, orgullosa de mi misma", comenzó expresando tras escuchar la decisión del jurado. Luego agregó: "ya lo dije, vine enojada conmigo, con mi cuerpo. Pensé que no iba a poder y pude. Me quedo con esto. Dije no puedo más y pude con mucho. Estoy muy feliz de haber llegado hasta acá. Me siento una ganadora", destacó.

La pastelera eliminada del certamen destacó que después de Bake Off siente que es "otra Paula" y reconoció que tuvo días que son "fáciles y otros días difíciles pero todos son hermosos" dentro de la carpa del certamen.

Al despedirla Pamela subrayó: "tenés un estilo muy particular, lo trajiste a las preparaciones. Tenes muchas fortalezas y me alegro muchísimo que hayas pasado por Bake Off".

Por su parte, Dolli señaló: "descubrimos un a persona sensible, grandiosa, con un corazón de oro, con una experiencia muy dura pero mostraste tu garra y fortaleza".

Finalmente Damián expresó: "nunca nos enteramos lo que te pasaba hasta hace poco. Eso demuestra la clase de persona que sos. Me alegra que la cocina te haya ayudado y que sea terapéutica".

Al despedirse del programa, Paula subrayó que su "vida es seguir con la pastelería y tratar de conseguir mi sueño. Una puerta se cierra y otra se abre".