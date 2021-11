Doctor Milagro: una renuncia sacudirá a la ficción y al fandom a días del final

lunes, 1 de noviembre de 2021 00:00

Comenzó la cuenta regresiva para el final de Doctor Milagro y con esto, los seguidores ya comenzaron a "sufrir" por la despedida del doctor Ali Vefa y todo el quipo del hospital Berhayat.

La novela turca, que noche a noche conquista la pantalla de Telefe, transita sus últimos capítulos y con esto se van produciendo cambios de manera constante. A días del final, se sabe que ingresarán 2 personajes, del cual uno ya fue anunciado que es quien será la hija de Tanju.

También se conoció que Ali Vefa, el médico con autismo y síndrome del Sabio, logró obtener la aprobación como cirujano. Por otro lado se encamina a pasar la primer noche de amor con Nazli mientras se da la cuenta regresiva para el casamiento.

Pero en este camino una noticia sacudirá a la ficción y con esto al fandom. Es que un personaje abandonará el hospital Berhayat, a pocos días del final. Se trata del doctor Ferman, querido por todos tanto dentro como fuera de la ficción.

El personaje, interpretado por Onur Tuna, decidirá presentar su renuncia indeclinable y será aceptada. Será después de que haga una operación en secreto y sin que la dirección del hospital se entere.

"Si tienes dinero vives, sino mueres. Rechazo este sistema y no voy a ser parte de un sistema podrido. Por eso rechazo estar en un lugar como éste. Por eso me voy, ya no seré tu cirujano y no volveré", lanzará Ferman a Beliz y Vuzlat. Luego agregará: "me cansé de todo, renuncio".

La renuncia no tendrá vuelta atrás. "Éste sistema en el que estás es malo, te amo pero no puedo estar más aquí, ya está hecho", asegurará, de acuerdo a lo que ya se vio este domingo en Doctor Milagro el Adelanto por Telefe.

Lo más difícil de todo será avisarle a Ali Vefa de su decisión. Afuera del hospital, le confesará que renunció y le pedirá que lo acompañe en su nuevo destino. Ferman aceptó una propuesta en otro hospital de ser profesor. "También les hablé de tí y estaban muy emocionados. Esto es algo difícil para tí, ahora eres un especialista y vas a casarte", reconocerá Ferman tras proponerle a Ali que lo acompañe.

¿Aceptará Ali Vefa irse del hospital Berhayat?, ¿cuándo será la última aparición de Ferman en el hospital? habrá que estar atentos a los capítulos que se verán esta semana.