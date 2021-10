“Casi me muero”: la confesión de Viviana Canosa tras su regreso a la TV

viernes, 8 de octubre de 2021 09:39

Durante casi un mes lejos de la pantalla, la salud de la conductora Viviana Canosa fue pura incertidumbre. Los rumores corrieron a la velocidad de la luz y ante su falta de respuestas todo se magnificó. Se dijo que tuvo Covid-19 e incluso que el canal la había despedido por haber mentido con el resultado.

Más allá de eso, Canosa habló de su estado de salud y de lo mal que la pasó en este tiempo. Dijo que se empezó a sentir mal y que nunca se imaginó tener que vivir una situación así. Ante un cuadro que fue empeorando, le hicieron una batería de estudios, pero nada le arrojó luz sobre lo que le pasó, o al menos eso fue lo que dijo. Según ella, físicamente siempre estuvo bien, pero el tema fue de la cabeza.

“No sabía cómo contarle al canal, a mis compañeros, que me estaba muriendo. Me estaba apagando por dentro”, abrió el programa de este jueves. "Me fui quedando sin fuerzas, tirada en la cama y sin saber que tenía”.

Por otro lado, el momento más complejo lo vivió cuando internaron a su madre. En su cabeza, reveló, rondaron varias ideas, hasta pensar en lo peor. “En un momento empecé a pensar en mamá, cuando la internaron, pensé en el día que saliera de la internación y leyera que yo me había muerto, empecé a pensar en mi hija”.

“Los médicos me iban a revisar a mi casa todos los días. Nadie supo que tenía, fue terrible, porque yo me estaba sintiendo cada vez peor. Encima no sabía cómo contarle a mi familia que me estaba muriendo, porque eso era lo que sentía. No me podía levantar de la cama. No tenía fuerza para agarrar el teléfono”.

“Soy una mina que labura, labura y labura. No tengo una vida social, me dedico a trabajar, a los otros, a veces me encuentro a las 2 de la mañana intentando resolver problemas de los otros, me dedico a mí hija (Martina), y no me dedicaba tiempo para mí. El cuerpo me pasó factura, eso fue lo que pasó. colapsé. Sentí que me morí y que reviví”, agregó.