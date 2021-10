¿El reality de Pampita reemplazará a una novela turca en Telefe?

viernes, 8 de octubre de 2021 00:00

Este mes, Telefe pondrá al aire una de sus propuestas más esperadas para este mes: se trata del reality de Carolina "Pampita" Ardohain que produjo para la plataforma Paramount+.

La gran inquietud del fandom es en qué horario se ubicará en un día que se potenció: el viernes. Es que la emisión especial de "Züleyha Tierra Amarga" se impuso cómodamente en la franja de las 23 hs. e incluso hoy, ganará 15 minutos más al aire. En Twitter, en MTelevisor se destacó que se tratará de una sola emisión del reality, a modo de presentación el próximo 15 de octubre, y que irá después de la historia de amor de Züleyha y Yilmaz.

Siendo Pampita, serie exclusiva y original de Paramount+, llega con todo. Se revelaron las primeras imágenes con la llegada de Ana García Moritán Ardohain, hija de Carolina "Pampita" Ardohain (43) y Roberto García Moritán (44).

El reality registra todas las instancias de la quinta vez en la que Caro dio a luz, y se podrá ver el proceso en que el matrimonio se enteró del embarazo, cómo fueron los 9 meses de dulce espera, hasta el momento especial que ella define como "el momento mágico que terminó de unirnos a nosotros como una familia ensamblada".

"Tiene que ver con ser una mujer multifacética, que hace muchas cosas a la vez y trabaja embarazada y en pandemia, un momento único e histórico. Es una propuesta lindísima, primero porque me abriría las puertas a toda Latinoamérica y después porque estaría contenida por una plataforma super buena. El proyecto a mí me encanta y me quedaría un recuerdo lindísimo de este momento que estoy transitando", dijo la modelo y conductora. "Siendo Pampita" constará de diez capítulos y terminará el camino al sanatorio y el nacimiento de Ana.