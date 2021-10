Desopilante video: Susana Giménez sorprendió al ritmo de L-Gante

viernes, 8 de octubre de 2021 00:38

Este viernes jueves en la noche, Susana Giménez sorprendió a sus seguidores en Instagram con un desopilante video. La diva de los teléfonos se mostró nuevamente tan fresca y espontánea como siempre pero esta vez al ritmo de L-Gante.

Es que decidió compartir con sus más de 2,6 millones de seguidores en Instagram, el momento en el que es maquillada pero al ritmo del cantante del momento. Las imágenes fueron grabadas en el tocador de su casa en Uruguay, donde cantó la versión del abecedario.

Pero pese a lo fácil de la letra, la famosa conductora dio su toque y protagonizó un blooper que no pasó desapercibido para sus seguidores que rápidamente lo advirtieron.

“Mientras me maquillo repaso el abecedario A B C D Eeeeeeee”, escribió en el posteo que acompañó al video en su cuenta oficial de Instagram. Allí el material, en apenas 3 horas, superó las 347 mil Me Gusta y cientos de comentarios de todo tipo, desde los famosos como Natalia Oreiro y Jey Mammon que tomaron con gracia el material hasta aquellos que lamentaron el error que cometió la diva.

Es que mientras cantaba el tema, Susana se confundió en el orden de las letras del abecedario. Si bien se dio cuenta del error, mantuvo el ritmo con entusiasmo y mucha gracia. Pero esto se desató cuando se distrajo al momento de entonar la quinta letra del abecedario: la "e".

“Ay, era más larga esa parte”, dijo riendo cuando se dio cuenta que la "e" que ella arrastró era más larga de lo que ella hizo. Luego cuando quiso retomar el ritmo y la letra vino el blooper: “O, P, Q, R, S, T, O, P X”. Entre risas, la diva se sinceró: “Ay, iba la ‘x’ ahí, me la pasé”.

A pesar de esto, todo fue tomado como mucho humor y el video se hizo viral en otras redes sociales. ¿Qué dirá L-Gante cuando lo escuche y vea?