Züleyha, Tierra Amarga: la vida y la muerte marcarán el capítulo del martes 26

martes, 26 de octubre de 2021 00:00

La vida y la muerte se cruzan en el capítulo de "Züleyha Tierra Amarga", de este martes a las 17: 45 hs. en Telefe. Los nacimientos de los hijos de Züleyha y Müjgan llenarán de sentimientos encontrados a los protagonistas.

Tras sufrir desprendimiento de placenta y con insistencia inquebrantable, Müjgan convence a Sabahattin que no induzca el parto. Su bebé aún necesita un mes y medio de gestación pero aunque pidió una semana más para retener al bebé, el peligro es inmenso.

En tanto, Yilmaz lleva a Züleyha al hospital y son vistos por Müjgan que es trasladada a una habitación del hospital para guardar reposo. Sabahattin increpa a Yilmaz sobre la gravedad de la situación y al hecho de haber llegado a tiempo para tomar una decisión para salvar a la joven.

"La placenta está baja, Yilmaz. Es prematuro. Si ella no aborta, la vida de Müjgan está en peligro. Pero ella no quiere; dice que puede aguantar. Aún falta un mes y medio. Si nace ahora podríamos tener problemas con su pulmones. Y si no lo hacemos, la vida de Müjgan peligra", explica el médico.

Yilmaz, impactado pregunta: "¿entonces es la vida de nuestro bebé o de ella? No puedo perderla. Tienes que convencerla, te lo ruego". A lo que Sabbahattin destaca: "Si fuera por mí ya lo habríamos hecho pero Müjgan está dispuesta a arriesgar la vida por su hijo. No nos da opción".

En tanto, Fekeli llega al hospital y se encuentra con Hünkar y Demir que buscan a Züleyha. Más allá del encuentro, se enteran que Yilmaz llevó a la joven allí y quedan sin palabras.

Las tensiones siguen y las rivales se encuentran en la sala de parto; cada una en una situación diferente ya que a Züleyha sólo le restaban 10 días para llegar a término. Yilmaz, quebrado emocionalmente, escucha a Müjgan: "¿Sabbahattin, por qué no llora mi hijo? ¿Está vivo? ¿Por qué no llora mi bebé?". A preparar los pañuelos para un capítulo sensible.