Hercai: avance del capítulo de este martes 26 de octubre

martes, 26 de octubre de 2021 00:00

Le dijo "no" varias veces pero él no se rinde y buscará evitar que ella tome la decisión de casarse. Hercai atraviesa momentos en los que el amor no tendrá lugar en un enfrentamiento que aún los mantiene distanciados a Reyyan y Miran.

En el capítulo de este lunes, por Telefe, se vio cuando ambos finalmente hablaron a solas y lejos de todos. Allí, ella le confiesa que no quiere saber más nada con él y que su amor murió aquel día que en ese mismo lugar donde se quemó la casa, él la abandonó sin escuchar sus súplicas. Reyyan le recordó que le gritaba pidiendo que no se fuera y con la esperanza que regresaría pero nunca lo hizo.

El paralelismo entre el pasado y el presente tomó fuerza y generó un quiebre en ella pero también una decisión aún más fuerte en él: no la perderá una vez más a pesar de que en ese momento ella se fue y lo abandonó.

Este martes, la novela atravesará un nuevo intento de él por conquistarla pero esta vez con la cabeza centrada en convencerla de que no se case. Para eso le llevará algo que es de ella y que perdió hace años: el broche del pelo.

Miran sorprenderá de noche a Reyyan en su mansión, y arriesgando su vida se lo entregará. En un instante de su distracción, él la tomará de la cintura y la arrinconará. "Vete ahora o gritaré, si alguien te ve acá no saldrás con vida", le advertirá ella.

Sin embargo él le dirá que no tiene miedo e irá más allá: "Tienes las piedras como testigo. Que todas las piedras de esta mansión sean mi testigo. Te traje algo que no es mentira. Tengo algo que te pertenece". Luego le dará el broche. "Es de la primera vez que te vi", le dirá y le volverá a repetir lo que ya le dijo en otras ocasiones: "No puedes ser otra persona. Siempre fuiste mia".

Por otro lado, Nasuh Sadoglu dejará todo en claro a su empleado sobre cómo será el momento en el que harán desaparecer a Reyyan. Será en la noche de Henna, que es el ritual de la novia que se organiza antes de la boda en la cultura turca.

En ese momento el hombre quiere que la secuestre y la mate para luego lanzarla a un acantilado. Será con el objetivo de hacerles creer que no soportó más y decidió suicidarse.

¿Lograrán llegar al secuestro?, ¿Miran logrará secuestrará antes? Habrá que ver los capítulos de esta semana.