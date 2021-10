"Estaba enojada con mi cuerpo": Paula de "Bake Off Argentina" y su lucha contra un tumor

martes, 26 de octubre de 2021 00:00

Un silencio que dijo mucho y un mensaje que impactó fuerte. Paula, una de las participantes de "Bake Off Argentina", contó que lucha contra las complicaciones que le genera un tumor cerebral. En el programa 31 del ciclo, se animó a compartir su lucha sobre todo para ayudar a alguien que pase por lo mismo que ella.

"Esta es una torta que creo que nos debemos con mi familia. Venimos de unos meses muy complicados. En marzo descubrimos que tengo un tumor en el cerebro, un adenoma hipofiiario. Es benigno pero eso desencadena problemas hormonales, infertilidad, menopausia temprana. Todo esto me lo dijeron en una llamada de 20 minutos que fue bastante difícil de procesar", dijo con entereza y sin evitar emocionarse.

Paula hizo un bizcochuelo de limón y una torta galesa con arándanos uD83CuDF70 Al momento de contar por qué eligió hacer esa presentación, reveló que este año en un estudio médico le detectaron un tumor benigno. Conocé su historia uD83DuDC47 #BakeOffArgentina pic.twitter.com/a8DvON75we — #BakeOffArgentina (@CocinaTelefe) October 26, 2021

Tanto los jurados como sus compañeros, la escucharon admirados y con respeto. Paula contó que tras el diagnóstico, le puso toda su atención a la pastelería. Y en este camino, la medicina no siempre tiene respuestas inmediatas. Fui a una persona que me recomendaron y me dijo: "vos tenés alma de podio; vos sos una ganadora. Si abren "Bake Off", anotate, porque tenés todo para ganar".

Paula detalló que a la semana de ese encuentro se abrió la inscripción para el reality. "Mandé el video y al día siguiente me llamaron para que esté acá. Así que estoy muy feliz y muy orgullosa de mí también".

Damián Betular resaltó que habían notado que la joven estaba cansada y ahora, comprendieron que es parte del proceso que vive. "Tengo dolor de cabeza; hay días que tengo baja energía y migrañas. Yo vine muy enojada con mi cuerpo. Sentí que no iba a poder pero la realidad es que esta experiencia me sirvió mucho para amigarme conmigo misma porque son muchas horas, es mucha presión pero seguir es un logro tremendo", explicó ella.

Paula se constituyó en una de las participantes que aún se mantiene en el equipo de Bake Off Argentina - El Gran Pastelero, y una persona que no es fácil de doblegar.

Según se conoció a través de sus redes sociales y la presentación que Telefe dio de ella, Pau, como la llaman sus compañeros, tiene 29 años, y es creativa y muy buena en decoración en pasta. Si bien actualmente trabaja como empleada administrativa, sus estudios los realizó en un ámbito muy diferente a la pastelería.

La joven estudió nada menos que el ámbito forense y hoy es auxiliar en el área. Pero su gran pasión es la pastelería y así lo confirmó en la presentación que ella hizo en el inicio del programa: "Estar en Bake Off es un mimo al alma porque tuve un año muy complicado. Pasé por tratamientos dolorosos y tuve muchas malas noticias en lo médico".

Luego agregó: “el llamado fue como ‘después de la tormenta viene el sol, tenés que enfocarte en esto y seguir adelante... La pastelería para mí es la salvación de mi vida. Es una excusa para juntar a la familia. Por ahí no tenés un peso, sacás algo del horno y es un regalo que le pusiste amor y dedicación”.