ShowMatch: La Academia, apostó a los homenajes y así le fue con el rating

jueves, 21 de octubre de 2021 00:04

A menos de dos meses de que termine la temporada del 2021, ShowMatch: La Academia decidió apostar a las emociones para remontar el rating. Con un rumbo que aún sigue indefinido, y ya dejando atrás el ritmo con niños, este miércoles apostó a llevar a escena la ronda de "homenajes".

La apuesta fuerte arrancó con Karina y Rafa Muñiz que encararon un homenaje a la abuela de ella. Lo hicieron con el tango "Uno" de Roberto Goyeneche, musicalizado por Lito Vitale. Al principio mostraron un breve video donde se ve a la abuela cantando en un video casero. "Ella es mi abuela Lisa, crecimos escuchándola cantar", así comenzó Karina el homenaje que se llevó todos los aplausos.

Por su parte, Rocío Marengo y Nacho Pérez Cortés hicieron un homenaje a Sergio Denis. El video empezó con la vedette sentada viendo un album de fotos del cantante. "Cuando hay canciones, siento que sigo vivo", se escuchó la voz de Denis antes de que Nacho comenzara a interpretar la canción "Gigante Chiquito".

En esta primera gala el rating no lo acompañó mucho y La Academia alcanzó 7.7 puntos de rating frente a 13.1 que obtuvo Bake Off Argentina.

Durante esta ronda de Homenajes se verán diferentes temas elegidos como por ejemplo, el español Barajas y Loli Ruiz montarán un homenaje al folklore argentino; Agustín Sierra y Fiorella Giménez, a las madres; Lizardo Ponce y Josefina Oriozabala, a la comunidad LGBTIQ+.

En tanto, Viviana Saccone y Ernesto "Tito" Díaz montarán un cuadro en honor a Ástor Piazzolla y siguiendo con la línea musical, Candela Ruggeri y Nicolás Fleitas eligieron a Gustavo Cerati; Rodrigo Tapari y Sol Beatriz, a Selena y Rochi Igarzabal y Gonzalo Gerber a Mercedes Sosa. Quino llegará a la pista ubicado en Don Torcuato de la mano de Pachu Peña y Flor Díaz; René Favaloro con Noelia Marzol y Jonathan Lazarte; Mario Guerci y Soledad Bayona eligieron venerar a los deportistas y Celeste Muriega y Maxi Diorio a Ricardo Fort.

Cabe recordar que a fines de septiembre, Tinelli anunció algunos cambios en su formato. "A partir del próximo ritmo, que ya empiezan las dos parejas nuevas, van a quedar 15 en total y vamos a hacer todas las noches un duelo entre dos; la pareja va a pasar a la próxima ronda si gana y la otra pareja va a ir a otro duelo", comunicó el conductor en sus redes. Y se explayó: "En ese duelo van a quedar siete parejas, y de esas vamos a salvar dos o tres; estamos viendo cómo va a ser, pero tendrá que ver con preguntas y respuestas, algo que pueda ser un juego, algo lúdico y que se pueda hacer en el piso donde se puedan salvar tres parejas. Y los otros cuatro van a ir a un duelo donde después el jurado va a elegir".

Sin embargo, no lo puso en práctica en la última gala, en la que Nazareno Mottola quedó eliminado. Por lo pronto, algunos participantes se mostraron disconformes con esta nueva dinámica. Sin ir más lejos, Agustín Sierra reconoció que no se siente cómodo respondiendo preguntas de cultura general. "Yo me crié en el Rincón de Luz, así que mucho colegio no tuve, aprobé y me fui... ¿Se puede decir paso e ir al duelo directo?", planteó el actor que surgió de la factoría de Cris Morena. Mientras que Lizardo Ponce amenazó con "ir a buscar al camarín" al conductor porque tampoco se tiene confianza en este nuevo desafío.