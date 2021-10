Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este jueves, marcado por la sorpresa

jueves, 21 de octubre de 2021 00:00

Este jueves, en "Züleyha Tierra Amarga" (17:45 horas por Telefe) los protagonistas transitarán momentos en los que la sorpresa será protagonista. Es que un regalo sorprenderá a Züleyha y la llenará de emoción.

La escena llegará después de un miércoles intenso en el que las peleas estuvieron a la orden del día. "Todo el mundo sabe que mi padre y mi tío unieron esfuerzos para poder fundar esta compañía. Todos en Cucurova lo saben pero parece que lo han olvidado. Pero aquí estoy para recordárselos. Lo ven. Esta es la noticia que se imprimió en los periódicos", dijo Sermin al irrumpir en la fiesta de aniversario de la empresa. Mostrando un diario, logró desatar el escándalo.

"Al día siguiente, el episodio sale en la prensa. Parece que a la familia Yaman les arruinaron la noche", relata Behice a su sobrina Müjgan. "¿Pero qué hizo esa mujer? ¿No sabía que la familia Yaman terminaría por echarla?", destacó la doctora.

"Claro que es una tonta, Nunca lo pensó. La verdad es que Sermin siempre ha sido así. Siempre está ocasionando problemas. ¿Por qué ir a un lugar donde no te invitaron? No debes hacerlo si no te invitaron. Quédate dónde estás", señaló quien alentó a la mujer a reclamar "por lo suyo".

Este jueves, la sorpresa será protagonista de la ficción turca. Es que mientras Züleyha camina por el jardín de su mansión, llegará el cartero trayendo un enorme regalo. Se trata de 2 cajas grandes en las que viene envuelto un enorme cochecito para bebé. El mismo viene destinado para el hijo de ella y la alegría la desborda.

"Acá está el cachorro de papá, te extrañé mucho", expresó Demir al levantar en sus brazos al hijo de Züleyha. Inmediatamente, Hünkar le agradece por el cochecito que le compró al bebé que espera ella: "Papá casi nos olvidamos. Muchas gracias, compraste un carro nuevo para el hermano de Atnan. Dale las gracias a papá", dijo entre risas.

Sin embargo Demir niega haber comprado el carrito y rápidamente Hunkar advierte que en realidad esa sorpresa no iba enviados a esta familia sino a la vecina: "entonces ¿nos quedamos con el carro de Müjgan?"

Por otro lado, Müjgan le recrimina a Yilmaz que mira mucho el hijo de Züleyha y le pide que se aleje. "¿Ahora consideras un enemigo a Atnan? solo es un niño, qué importa si pasea o no", lanzó Yilmaz.

Sin embargo ella responderá: "No, Atnan no es cualquier niño".

¿Qué pasará a partir de ahora?, ¿él le hará caso o se alejará finalmente?